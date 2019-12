Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestrigen Daten wichen zum Teil erheblich von den Erwartungen ab, der Gesamteindruck war dabei ambivalent, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Summe würden die ISM-Indices signalisieren, dass die US-Wirtschaftsaktivität in den letzten Wochen weiter an Schwung verloren habe. Dies sei durch einen ebenfalls enttäuschenden ADP-Beschäftigungsbericht, der nur rund halb so viele zusätzliche Jobs ausgewiesen habe als erwartet, nochmals unterstrichen worden.Die heutigen Daten von Relevanz: Die detaillierten BIP-Daten für die Eurozone und die (schwache) Industrieproduktion aus Spanien würden das Bild der jüngsten Wirtschaftsentwicklung schärfen. Die Daten zum Auftragseingang aus Deutschland und den USA würden Aufschluss über die unmittelbar bevorstehende Aktivität geben. (05.12.2019/ac/a/m)