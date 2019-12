Bei einem geringeren geldpolitischen Spielraum setze die Ankurbelung in Europa einen Richtungswechsel in der Budgetpolitik voraus. Hier würden starke Hoffnungen auf der EU-Kommission und dem ehrgeizigen Plan ruhen, den ihre neue Präsidentin vorgelegt habe. Ursula von der Leyen möchte innerhalb von hundert Tagen einen Green Deal umsetzen und erreichen, dass Europa "als erster Erdteil bis 2050 CO²-neutral" werde. Dieses lobenswerte Projekt sei ehrgeiziger, als es erscheine: Der Zeithorizont sei lang, und die Zwänge in der Europapolitik würden wenig Anlass zur Hoffnung geben, dass die EU über diesen Weg schnell eine echte Wachstumsstrategie umsetzen könne.



Das Jahr 2019 sei für alle Anlagenklassen an den Finanzmärkten letztendlich viel positiver verlaufen als erwartet. Dies möge paradox erscheinen, denn die Entwicklung der Wirtschaftsindikatoren sei enttäuschend gewesen und die politischen Spannungen hätten die Finanzmärkte mehrfach aus dem Gleichgewicht bringen können. Wie sei es möglich, dass das Wachstum an manchen Aktienmärkten seit Januar mehr als 20 Prozent betrage? Man müsse sich vor Augen führen, dass die Aktien im letzten Quartal 2018 zwischen 15 und 20 Prozent verloren hätten und dies für 2019 ein hohes Rezessionsrisiko bedeutet habe. Die Anleger hätten also die aufgetretene starke wirtschaftliche Abschwächung zu einem großen Teil antizipiert.



Die FED habe innerhalb nur weniger Monate mit dem Wechsel von der Lockerung zur Straffung in ihrer Geldpolitik eine schnelle Wende vollzogen. Die anderen Zentralbanken seien derselben Richtung gefolgt und hätten damit ein für riskante Vermögenswerte wieder günstigeres Umfeld geschaffen.



Aus wirtschaftlicher Sicht könnte das derzeit günstige Umfeld lange anhalten: ein zwar moderates Wachstum, das sich auf globaler Ebene jedoch nicht weiter abschwäche. Die Wahrscheinlichkeit für einen geregelten Brexit und eine Pause bei den Spannungen zwischen China und den USA sei heute höher. Auf dieser Basis könnten Unternehmen und Verbraucher erneut Vertrauen schöpfen. In einem solchen Kontext könnte das Wachstum in Europa und in den Schwellenländern sogar positiv überraschen. Die Zentralbanken würden weiterhin einen lockeren Ton anschlagen und die Entwicklungen der Wirtschaftskennzahlen im Auge behalten. Ein großer Teil der geldpolitischen Lockerungsbewegung liegt hinter uns, so die Experten von CANDRIAM. Budgetpolitische Maßnahmen würden die Geldpolitik ablösen müssen.



Als Konsequenz daraus würden die Experten eine Phase der Zinssatzstabilisierung etwa auf derzeitiger Höhe antizipieren. In ihrer Anleiheallokation würden die Staatsanleihen untergewichtet bleiben und sie würden weiterhin die Renditesuche über Anleihen aus Schwellenländern bevorzugen (insbesondere Unternehmensanleihen und Staatsanleihen in der lokalen Währung). Die Unternehmensanleihen könnten sich im Vergleich zu 2019 als volatiler erweisen, aber im Vergleich zu Staatsanleihen seien sie weiterhin vorzuziehen. Mit Gold in ihren Portfolios würden sich die Experten auch weiterhin gegen die Volatilität schützen. Mit Gold seien keine Opportunitätskosten mehr verbunden (negative oder nahe bei null liegende Zinssätze) und es spiele in einem diversifizierten Portfolio eine ähnliche Rolle wie das Anleihen-Exposure: Der Goldpreis steige, wenn die Realzinsen sinken würden.



2020 dürften die allgemeinen Renditen in allen Anlagenklassen relativ niedrig sein. Aktien böten aber nach wie vor eine attraktive Risikoprämie und die Experten würden sie auch weiterhin im Vergleich zu Anleihen und Liquidität vorziehen. Die Unternehmensgewinne dürften leicht steigen, jedoch weit weniger als von den Analysten derzeit erwarte. Aber die Aktienbewertungen würden vom Niedrigzinsumfeld und der allgemeinen wirtschaftlichen Stabilisierung unterstützt. Die Aktien der Nicht-US-Unternehmen könnten durch die Veröffentlichung der korrigierten Wirtschaftskennzahlen für Europa und die Schwellenländer von einem attraktiveren Aufwertungspotenzial gestützt werden.



Das Performance-Potenzial der Aktien sei natürlich von der Entwicklung einiger heute erkannter Risiken abhängig: Pause im Handelskrieg zwischen den USA und China, Abschaffung aller oder einiger Zölle - das Jahr werde von den Präsidentschaftswahlen in den USA geprägt sein. Zwei Zeiträume würden in diesem Zusammenhang besonders wichtig sein: das erste Halbjahr - "Super Tuesday" am 3. März und der Parteitag Mitte Juli, auf dem der demokratische Präsidentschaftskandidat benannt werde; der Monat Oktober mit den drei Präsidentschaftsdebatten. In Europa würden die Unterzeichnung eines Brexit-Abkommens und daran anschließend die Eröffnung von Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU erwartet.



Die aktuellen Überzeugungen für das nächste Jahr würden sich auf kurzfristige Möglichkeiten und auf längerfristige Trends beziehen. Die Experten würden denken, dass durch die Veröffentlichung der korrigierten Wirtschaftskennzahlen die Themen "Value" und globale Zyklen im ersten Halbjahr 2020 weiterhin unterstützt würden. Einige seit vielen Jahren von den Anlegern verschmähten Werte hätten 2019 tatsächlich Rekordabschläge erreicht. Hauptsächlich betreffe dies europäische Werte. Sie böten ein erhebliches Rebound-Potenzial und eine hohe Dividendenrendite. Profitieren könnten hiervon insbesondere die Finanz- und Automobilwerte.



In einer langfristigeren Perspektive dürften Geldanlagen in die durch die staatliche Budgetpolitik geförderte Infrastruktur an Bedeutung gewinnen. Diese Infrastrukturen könnten Bereiche der Digitalisierung oder auch den Kampf gegen die Klimaerwärmung umfassen. Genauso dürften Unternehmen, die sich mit dem Klimawandel, der Automatisierung, medizinischer Ausrüstung oder Biotechnologie beschäftigen würden, auch in einer schwach wachsenden Weltwirtschaft weiterhin von einem attraktiven Wachstum profitieren. (02.12.2019/ac/a/m)





