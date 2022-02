München (www.aktiencheck.de) - Börsianer schauen gerne auf Frühindikatoren wie etwa Stimmungsdaten, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Am Dienstag werde sowohl das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone wie für Japan publiziert. Während in Deutschland kommende Woche primär die ZEW-Konjunkturerwartungen für Februar anstünden, kämen für den gesamten Euroraum am Mittwoch auch noch Industriezahlen für Dezember sowie am Freitag das Verbrauchervertrauen für den laufenden Monat. In Großbritannien seien am Dienstag der Arbeitsmarktbericht, am Mittwoch die Inflationsdaten für Januar sowie am Freitag die Einzelhandelsumsätze ebenfalls für den Vormonat die Highlights.Auch in den USA stünden zur Wochenmitte mit der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen - beide für Januar - harte Daten im Fokus. In Asien richte sich das Augenmerk auf die Inflationszahlen für Januar, am Montag in China (inklusive Produzentenpreise) sowie am Freitag in Japan, wo am Dienstag mit Industrie- und tags darauf mit Handelsbilanzzahlen weitere "reale" Datenpunkte auf der Agenda stünden. (11.02.2022/ac/a/m)