In den USA profitiere die Konjunktur Bahrke zufolge jetzt von den Steuersenkungen der Trump-Regierung. Auf der anderen Seite des weltwirtschaftlichen Spektrums würden knappere Kredite das Wachstum in China bremsen. Zudem leide der globale Handel unter zunehmenden Protektionismustendenzen. "Die USA sind relativ gesehen die Gewinner dieser Entwicklung, weil sie über die größte Binnenwirtschaft der Welt verfügen, die in sich vergleichsweise geschlossen agiert", so Bahrke. "China dagegen war in den vergangenen Jahrzehnten der Hauptgewinner der Globalisierung - und hat dementsprechend unter den sich ändernden Rahmenbedingungen am stärksten zu leiden."



Die zunehmenden Divergenzen auf der ökonomischen Landkarte würden sich Bahrke zufolge in der Entwicklung des US-Dollar manifestieren. Er werde weiter Auftrieb bekommen. "Ein starker Greenback wird in der Folge vor allem außerhalb der USA zu strafferen geldpolitischen Rahmenbedingungen führen", prophezeie der Nordea-Experte. "Das betrifft vor allem die Schwellenländer, von denen sich viele in Dollar verschuldet haben. Für sie wird der Druck wachsen, ihre Schulden bedienen zu können. Daraus droht ein Teufelskreis, der zunächst einzelne Länder und dann die ganze globale Wirtschaft nach unten ziehen könnte: Die makroökonomischen Ungleichgewichte stärken den US-Dollar, das wiederum trifft vor allem die Emerging Markets, was in der Folge dann die Ungleichgewichte weiter verstärkt. Und das wiederum verschafft dem Dollar noch mehr Auftrieb."



Problematisch an der derzeitigen Situation sei nach Einschätzung von Bahrke und seinen Kollegen, dass die Treiber des US-Wachstums eher zyklischen Charakter hätten, wie etwa die Effekte der fiskalen Lockerungen und höhere Ölpreise, während die Belastungsfaktoren in China struktureller Natur seien (hohes Volumen notleidender Kredite, Protektionismus). "Dadurch wirken sie nachhaltiger", erläutere Bahrke. "Unter dem Strich bedeutet das, dass sich mit großer Wahrscheinlichkeit eher das Wachstum der US-Wirtschaft mittel- bis langfristig abschwächen wird, als dass es sich im Rest der Welt erholt. Das könnte die große Story im kommenden Jahr werden, doch im Moment werden die makroökonomischen Rahmenbedingungen von dem Auseinanderdriften der Regionen bestimmt."



Was bedeute das nun für die Finanzmärkte? "Wir denken, dass nach den Emerging Markets das Segment der Hochzinsanleihen und die globalen Aktienmärkte den Abwärtsdruck zu spüren bekommen", warne Bahrke. "Der Schlüssel für die Frage nach dem "Wann" ist der US-Dollar und sein Einfluss auf die globale Liquidität. Eine weitere handelsgewichtete Aufwertung um fünf Prozent bis zum Ende des Jahres dürfte die großen Notenbanken zum Handeln zwingen - und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir an den Aktienmärkten in den kommenden sechs Monaten den "Big-Top" sehen."



Bis dahin empfehle Bahrke, bei Dividendentiteln defensiv zu agieren. Bei den entwickelten Märkten sei zu erwarten, dass sie weiterhin vergleichsweise gut laufen würden, da das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern vergleichsweise robust sei und diese Märkte über sehr viel Liquidität verfügen würden. Steigende Makrorisiken hätten es zudem attraktiv gemacht, den Anteil sicherer Anleihen aus den USA und der Eurozone zu erhöhen. "Denn zunehmender Protektionismus und eine straffere Geldpolitik haben zweifellos deflationäre Wirkungen", so Bahrke. "Sichere Häfen und qualitativ erstklassige kurzlaufende Anleihen sollten Investoren stärker gewichten angesichts der Tatsache, dass die laufenden makroökonomischen Trends infrage gestellt werden müssen und damit die Aktienmärkte in naher Zukunft ihr Hoch sehen könnten." (29.08.2018/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Angesichts zunehmender makroökonomischer Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft dürften Aktien mit großer Wahrscheinlichkeit vor ihrem zyklischen Hoch stehen. Zu dieser Einschätzung kommen die Experten des Vermögensverwalters Nordea Asset Management.Sie würden davon ausgehen, dass die Konjunktur in der US-Wirtschaft in den kommenden Monaten deutlich besser verlaufen werde als in anderen wichtigen Wirtschaftsregionen. Dies werde in der Folge zu einer weiteren Straffung der geldpolitischen Rahmenbedingungen führen, was das Tempo der Weltkonjunktur dämpfen werde."Das konjunkturelle Auseinanderdriften zwischen den USA und allen anderen wichtigen Wirtschaftsregionen in der Welt hat auf Dauer eine zerstörerische Wirkung", erläutere Witold Bahrke, Senior-Stratege bei Nordea Asset Management. "Es führt zu einem sehr instabilen Zustand in der globalen Wirtschaft, der nur auf zweierlei Art und Weise wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann: Entweder das Tempo der US-Wirtschaft verlangsamt sich oder das Wachstum in China und im Rest der Welt zieht an. Im Moment spricht einiges dafür, dass die Divergenz andauert. Die Stärke des Dollar bekommen aktuell weniger die USA selbst als vielmehr alle anderen Länder zu spüren. Auf Dauer scheint eine Verlangsamung des US-amerikanischen Wachstums aber wahrscheinlicher als ein nachhaltiges Anziehen der chinesischen Wirtschaft, weil der Gegenwind für die chinesische Wirtschaft nachhaltiger ist als der Rückenwind für die USA."