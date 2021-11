Abhängig vom konkreten Beobachtungszeitraum würden für den DAX Eintrittswahrscheinlichkeiten von 70 Prozent und mehr ermittelt. Der Auslöser für eine Jahresendrally sei eher markttechnischer als fundamentaler Natur. Fondsmanager und Vermögensverwalter würden zum Jahresende hin oft "Window Dressing" betreiben. Das heiße, sie würden ihre Verlustbringer verkaufen und erfolgreiche Positionen nachkaufen. Gleichzeitig würden sie ihre Barreserven reduzieren, um gerade nach einem guten Börsenjahr keinen hohen Kassenbestand erklären zu müssen.



Die Chancen für eine Jahresendrally stünden auch in diesem Jahr gut. Die wichtigste Voraussetzung sei gerade genannt worden, nämlich ein bis dato gutes Börsenjahr. Denn nur dann stünden die Anlageprofis vor dem Dilemma, sich gegebenenfalls für hohe Barreserven rechtfertigen zu müssen. Bei einer im Jahresverlauf negativen Börse wäre das Gegenteil der Fall und hohe Barreserven würden von den Anlegern honoriert.



Auch die Stimmungslage spreche eher für als gegen eine Jahresendrally. Der zuletzt leicht stotternde Konjunkturmotor und ein hohes Maß an Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaft hätten die Anleger in den letzten Wochen eingebremst. Unabhängig davon bestehe auch die Möglichkeit einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, denn das Phänomen der Jahresendrally sei für viele Trader ein relevantes Ereignis. So könnte schon allein das Aufbauen von Long-Positionen in Erwartung steigender Kurse den Markt nach oben ziehen.



Das geeignete Produkt für Trader, die an einer Jahresendrally partizipieren wollten, dürfte der klassische Knock-Out Call sein. Um einen vorzeitigen Knock-Out zu vermeiden, sollte ein Basispreis gewählt werden, der nicht zu knapp unter dem aktuellen Kursniveau liege. (26.11.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Das Börsengeschehen wird nicht nur durch den täglichen Fluss der Informationen an den Finanzmärkten geprägt, sondern hin und wieder auch durch saisonale, regelmäßig wiederkehrende Muster, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Jahresendrally gehöre zu den bekanntesten dieser Muster und beschreibe das Phänomen tendenziell steigender Aktienkurse zum Jahresende. Wie stünden die Chancen, dass es auch in diesem Jahr wieder zu einer Jahresendrally komme?