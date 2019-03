ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



719350



SKB



KOEBF



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (20.03.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) unter die Lupe.Ihre jüngste Kaufempfehlung bei Kursen von über 40 Euro für Koenig & Bauer könnte sich als Volltreffer erweisen. In Kürze werde CEO Claus Bolza-Schünemann den Bericht für 2018 präsentieren. Negative Überraschungen würden die Aktienexperten ausschließen. Spannend werde die Prognose für 2019 sein. Die Aktienexperten würden mit keinen Enttäuschungen rechnen. Kräftig aufwärts sei es jüngst mit der Aktie aufgrund einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser gegangen. Analyst Henning Breiter habe sein Kursziel auf 88 Euro belassen. Das entspreche fast einem Verdopplungspotenzial. Breiter erwarte für Q4 "herausragende Zahlen und eine solide Wachstumsprognose für 2019". Das entspreche exakt dem, was die Aktienexperten schon berichtet hätten. Inzwischen scheine die Koenig & Bauer-Aktie auch von anderen entdeckt worden zu sein, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:45,78 EUR -1,46% (20.03.2019, 12:39)Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:45,88 EUR -2,09% (20.03.2019, 12:45)