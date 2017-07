Ihre Altempfehlung Koenig & Bauer, die die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" im Mai 2016 bei Kursen um 35 Euro zuletzt zum Kauf empfohlen hatten, ist kurzfristig weiter kaufenswert. (Analyse vom 28.07.2017)



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (28.07.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) unter die Lupe.Claus Bolza-Schünemann, CEO von Koenig & Bauer, werde Anfang August solide Zahlen für das 1. Halbjahr 2016 präsentieren. Bereits ins 1. Quartal sei das Unternehmen gut gestartet. Der Ordereingang sei im Quartalsvergleich um fast 21% auf mehr als 321 Mio. Euro geklettert. Per Ende März habe die Gesellschaft einen Auftragsbestand von rund 620 Mio. Euro gehortet. Der Umsatz des 1. Quartals habe bei gut 260 Mio. Euro und das EBIT bei 5 Mio. Euro gelegen.Die Zahlen des Q2 würden besser ausfallen. Der Firmenchef werde die Prognose für das Jahr 2017 mindestens bekräftigen. Er erwarte bisher einen Umsatz von bis zu 1,25 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 6%. Das entspreche einem EBIT von rund 75 Mio. Euro. 2016 seien 1.167 Mio. Euro umgesetzt und vor Steuern und Zinsen knapp 63 Mio. Euro verdient worden.In den Jahren 2017 bis 2021 wolle der Konzern pro Jahr organisch um rund 4% wachsen. Gut die Hälfte des Umsatzwachstums solle im Verpackungsdruck erzielt werden, der nach interner Einschätzung mit durchschnittlich 4% jährlich wachsen werde. Weiteres Wachstum solle aus dem in allen Bereichen expandierenden Servicegeschäft und aus Marktanteilsgewinnen resultieren. Da höhere Maschinenumsätze im Sicherheitsdruck nicht erwartet würden, prüfe das Unternehmen Wachstumsoptionen einschließlich strategischer Partnerschaften im Lifecycle der Banknote.Ein weiteres strategisches Ziel sei die Stärkung der Stabilität der Gruppe über reduzierte Volatilität und Risiken. Mit einer Steigerung des Service-Umsatzanteils auf 30% solle eine höhere Ertragsstabilität erreicht werden. Für 2017 bis 2021 strebe Bolza-Schünemann in Abhängigkeit von der Entwicklung der Weltwirtschaft, der Endmärkte und der erforderlichen Wachstumsinvestitionen eine EBIT-Marge zwischen 4% und 9% an. Eine Ergebnissteigerung von bis zu 70 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2016 resultiere aus der Optimierung des Wertpapierbereichs und Servicewachstums sowie integriertem Produktionsnetzwerk und strategischem Einkauf.Per Ende des Jahres 2016 horte die Gesellschaft Cash und Wertpapiere von rund 200 Mio. Euro. Kurz- und langfristig sei das Unternehmen mit ca. 80 Mio. Euro recht moderat verschuldet. Die Nettoliquidität sei sehr komfortabel. Allerdings würden den Konzern per Ende 2016 Pensionsverbindlichkeiten von mehr als 190 Mio. Euro belasten, die bereits teilweise zur Auszahlung kommen würden. Ansonsten sei die Bilanz recht gesund. Einzig die Kapitalflussrechnung habe durchaus noch Luft für Optimierungen. Aber an dieser Stelle sind die Experten von "Vorstandswoche.de" mit deutlich steigenden Ergebnissen zuversichtlich. Per Ende des 1. Quartals 2017 habe sich die Liquidität auf rund 220 Mio. Euro gesteigert. Die Finanzschulden hätten bei unter 35 Mio. Euro gelegen. Somit habe sich die Nettoliquidität per Ende Q1 signifikant erhöht. Die Verbindlichkeiten für Pensionen seien auf mehr als 212 Mio. Euro expandiert.Koenig & Bauer habe sich auf Wachstumsmärkte wie Verpackungs-, Industrie- und Digitaldruck fokussiert und Anfang 2016 eine konzernübergreifende Serviceoffensive gestartet, was sich nunmehr gesamt auszahle. An der Börse habe sich die positive Story der Gesellschaft schon längst herumgesprochen. Die Aktie sei ein Überflieger an den Börsen. Das Papier habe sich in den letzten Jahren vervielfacht und notiere aktuell bei Kursen von über 64 Euro auf einem neuen Rekordhoch. Mit Überschreiten der Börsenmilliarde habe das Unternehmen weitere Investoren angelockt, die erst ab diesem Volumen investieren würden. Die Rally könnte sich durchaus noch fortsetzen.Erreiche der Vorstand eine EBIT-Marge von 9%, wäre Koenig & Bauer alles andere als teuer bewertet. In diesem Fall hätten der CEO und CFO Mathias Dähn ihr Gehalt verdient. Bolza-Schünemann habe 2016 eine Gesamtvergütung von fast 1,6 Mio. Euro erhalten. Von dieser Vergütung seien 450 000 Euro fix. Der Cashzufluss aus der Gesamtvergütung habe in 2016 für den CEO bei über 1,1 Mio. Euro gelegen. CFO Dähn habe 350.000 Euro fix kassiert. Seine Gesamthonorierung habe im Jahr 2016 knapp 1,3 Mio. Euro betragen. Der Zufluss in Cash habe sich auf knapp 0,9 Mio. Euro belaufen. Die Vergütung für den CEO und CFO sei für das SDAX-Unternehmen schon recht ordentlich. Aber angesichts der Kursperformance und Zahlen durchaus angemessen. Zumal bei Koenig & Bauer wohl der Spruch zutreffe: "If you pay peanuts, you get monkeys".Die Koenig & Bauer-Aktie sei in den letzten Tagen schon etwas angezogen.