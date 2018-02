Der Kompromiss von Union und SPD sei auf die große Unruhe und den Unmut der Beschäftigten im Krankenhaus zurückzuführen, sagte die Gewerkschafterin. Durch den wachsenden Druck von Beschäftigten und ver.di auf Politik und Arbeitgeber in den letzten Monaten sei ein großes öffentliches Interesse an den Missständen in den Krankenhäusern entstanden.



Die 150 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer an dem bundesweiten Vernetzungstreffen von aktiven Krankenhausbeschäftigten bekräftigten heute (3.2.) ihre Forderung nach mehr Personal und Entlastung im Krankenhaus: "Wir bleiben skeptisch, bis die konkreten Regelungen tatsächlich wirken. Für uns ist entscheidend, was bei uns Beschäftigten in den Krankenhäusern ankommt. Daran werden wir die Parteien messen und keine Ruhe geben, bis genug Personal und Entlastung für eine gute Versorgung sowie akzeptable Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in den Krankenhäusern vorhanden sind."



Angela Hauser, Personalrätin an der Uniklinik Tübingen, unterstrich auf der Konferenz diesen Appell: "Versprechen hören wir schon seit Jahren, der Druck ist trotzdem immer größer geworden. Wir lassen uns nicht mehr auf die lange Bank schieben!"



Nach Berechnungen von ver.di fehlen in den Krankenhäusern bundesweit mindestens 162.000 Stellen, davon alleine 70.000 Stellen für Pflegefachkräfte. (Pressemitteilung vom 03.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





