XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

75,20 EUR -2,21% (21.11.2018, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

74,63 EUR -2,85% (21.11.2018, 12:01)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Der Knorr-Bremse Konzern (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Rund 29.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für unsere Kunden und Partner ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2017 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro (IFRS). (21.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von Analysten Philippe Lorrain und Simon Toennessen von der Privatbank Berenberg:Philippe Lorrain und Simon Toennessen, Analysten der Privatbank Berenberg, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) mit einer Kaufempfehlung auf.Der deutsche Hersteller von Bremssystemen verdiene eine Bewertung als Klassenbester in der Branche wegen der guten Wettbewerbsposition des Unternehmens, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere im robusten Geschäft mit Schienenfahrzeugen besitze Knorr-Bremse Marktdominanz. Auch im margenstarken Segment Wartung und Ersatzteile habe das Münchener Unternehmen einen nennenswerten Marktanteil.Philippe Lorrain und Simon Toennessen, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Bewertung der Knorr-Bremse-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 88 Euro aufgenommen. (Analyse vom 21.11.2018)Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie: