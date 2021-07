Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Seit mehr als 110 Jahren verfolgt Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) einen Auftrag: Mobilität auf Schiene und Straße sicher, zukunftsfähig und umweltfreundlich zu machen. Heute ist der Knorr-Bremse Konzern mit Firmensitz in München Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.



Knorr-Bremse versteht sich als Innovator seiner Branchen, der Mobilitäts- und Transporttechnologien vorantreibt. Für Knorr-Bremse eröffnen sich durch den grundlegenden Wandel der Mobilität neue Chancen. Globale Megatrends wie Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und das Automatisierte Fahren bestimmen diesen Wandel. Knorr-Bremse ist bestens aufgestellt, um eine neue Welt der Mobilität mitzugestalten.



Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit Know-how und Leidenschaft für die Kunden und Partner von Knorr-Bremse ein - an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. 2018 erwirtschaftete der Konzern mit seinen beiden Unternehmensbereichen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro. Tag für Tag arbeitet Knorr-Bremse daran, auch in Zukunft einer der erfolgreichsten Industriekonzerne Deutschlands zu bleiben. (08.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Knorr-Bremse habe sich gegen eine Mehrheitsübernahme des Autozulieferers HELLA entschieden. Nach sorgfältiger Analyse würden die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Angebot als nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien bewertet, so der Hersteller von Lkw- und Zugbremsen.Plötzliche Wende: Erst Ende Juni habe das Knorr-Bremse-Management ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie" bestätigt.Investoren sei das allerdings sauer aufgestoßen: die Knorr-Bremse-Aktien hätten seither rund ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt. Auch Analysten hätten sich skeptisch zu einem möglichen HELLA-Deal geäußert. Der mögliche Kauf werfe einige Fragen in puncto Sinnhaftigkeit und Finanzierung auf, habe etwa Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank moniert. Akash Gupta, Analyst bei der US-Bank J.P. Morgan habe von einer strategisch zwar womöglich wertvollen Transaktion gesprochen, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass der Kaufpreis wohl hoch wäre und die Synergien gering.Zu dem Schluss sei auch das Management von Knorr-Bremse gekommen. Eine Akquisition würde nicht hinreichend zusätzlichen Wert für die Aktionäre schaffen, so Konzernchef Jan Mrosik. Grundsätzlich sei das Unternehmen offen für Zukäufe, "allerdings haben sich für uns Chancen für einen möglichen Transfer von Kompetenzen speziell in den Nutzfahrzeugbereich nicht in ausreichendem Maße bestätigt", habe der Manager mit Blick auf HELLA erklärt.Knorr-Bremse stehe beim "Aktionär" nicht auf der Empfehlungsliste. Die HELLA-Aktie bleibe ein spekulativer Kauf. Es dürfte nicht lange dauern, bis die nächsten Spekulationen rund um den Anteilsverkauf über den Ticker laufen werden, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link