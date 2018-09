Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (11.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Nach schwierigen Monaten habe die Aktie das Papier des Duisburger Unternehmens zu Wochenbeginn deutlich zugelegt. Hintergrund: Der Unternehmer Friedrich Loh habe in den vergangenen Tagen wieder im großen Stil Klöckner & Co-Aktien eingesammelt. Ein Übernahmeangebot des Großaktionärs rücke damit näher.Es erscheine aktuell unwahrscheinlich, dass Loh den Stahlhändler komplett übernehmen werde. Auf dem aktuellen Niveau könnte die Fantasie die Klöckner & Co-Aktie jedoch schnell wieder in den Bereich der 10-Euro-Marke treiben. Trader könnten auf dieses Szenario setzen und mit einer Position auf steigende Kurse spekulieren. Langfristig orientierte Anleger sollten aufgrund der hohen Unsicherheit im Stahlmarkt dagegen an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link