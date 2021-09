Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (27.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld nach der Bundestagswahl rage die Aktie von Klöckner & Co noch heraus. Der Stahlhändler habe am Montag einmal mehr die Prognose angehoben und damit wieder für Euphorie gesorgt. Mehr als sieben Prozent würden die Papiere des SDAX-Konzerns am frühen Nachmittag zulegen.Eine weiter positive Dynamik der Stahlpreise lasse Klöckner optimistischer für das laufende Jahr werden. Das EBITDA vor Sondereffekten solle 2021 nun bei 800 Millionen Euro liegen. Bislang habe das Management 650 bis 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Vor allem in den Vereinigten Staaten hätten sich die Stahlpreise im dritten Quartal weiterhin gut entwickelt, habe es geheißen. Für das dritte Quartal rechne Klöckner nun mit einem EBITDA vor Sondereffekten von 260 bis 280 Millionen Euro. Bislang sollten 200 bis 230 Millionen Euro zusammenkommen. Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal veröffentliche Klöckner & Co am 3. November.Laut Jefferies-Analyst Alan Spence setze sich ein Rekordjahr für den Stahlhändler mit dieser erneuten Zielanhebung fort. Erst im Juli habe das Unternehmen die Prognosen auf die alte Zielmarke von bis zu 700 Millionen Euro erhöht. Damals habe es schon geheißen, dass es in diesem Jahr auf das beste operative Jahresergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006 hinauslaufen werde.Die Klöckner-Aktie sei in der vergangenen Woche ausgestoppt worden. Angesichts der Stahlpreisentwicklung würden die Aussichten zwar stimmen. Doch auf dem aktuellen Niveau dürfte viel von der derzeitigen Euphorie bereits eingepreist sein.Anleger warten nach dem Kurssprung zunächst auf eine Beruhigung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)Mit Material von dpa-AFX