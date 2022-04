Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (07.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im wieder freundlicheren Marktumfeld steche die Aktie von Klöckner & Co noch positiv heraus. Der Stahlhändler könne mit einem starken ersten Quartal überzeugen und übertreffe die eigene Prognose deutlich, was an der Börse gut ankomme. Nach den deutlichen Verlusten in den vergangenen Tagen löse sich der SDAX-Titel damit wieder von den Tiefs.Dank der stark gestiegenen Stahlpreise sei das operative Ergebnis (EBITDA) von Klöckner & Co gegenüber dem Vorjahr um knapp 55 Prozent auf 201 Millionen Euro gestiegen. Die bisherige Prognose von 130 bis 180 Millionen Euro sei damit deutlich übertroffen worden. 30 Prozent mehr als die Mitte der Spanne und knapp zwölf Prozent mehr als das obere Ende kämen an der Börse entsprechend gut an.Darüber hinaus habe Klöckner & Co zudem noch vermeldet, dass aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz und in Frankreich positive wesentliche Sondereffekte von 53 Millionen Euro erzielt worden seien. Die endgültigen Zahlen des Konzerns würden am 4. Mai folgen.Spannend bleibt die Aktie kurzfristig vor allem für Trader, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: