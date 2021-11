Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Zwar habe der Duisburger Konzern im dritten Quartal 2021 keine Steigerung beim Absatz ggü. dem Vorjahreswert aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Umsatz und EBITDA seien aber erneut zweistellig verbessert worden. Das beste Quartals-EBITDA seit dem Börsengang im Jahr 2006 aus dem Vorquartal habe übertroffen werden können. Die bereits erhöhte Prognose sei bestätigt worden. Der weitere Ausblick falle unverändert positiv aus. Mittel- bis langfristig würden die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Konzern weiterhin deutliches Wachstumspotenzial bieten.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 13 Euro. (Analyse vom 03.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Klöckner & Co-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: Keine vorhanden.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: