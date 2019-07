XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,61 EUR +5,98% (23.07.2019, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

4,562 EUR +4,68% (23.07.2019, 09:52)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von 5,80 Euro auf 4,70 Euro.Der Stahlhändler habe ein schwaches Q2/2019 verzeichnet (bereinigtes EBITDA: 51 (Vj.: 85) Mio. Euro). Damit sei Klöckner & Co hinter der Analystenerwartung (56 Mio. Euro) zurückgeblieben und habe am unteren Ende der eigenen Guidance gelegen (50-60 Mio. Euro). Klöckner & Co habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr erneut gekappt (bereinigtes EBITDA: 140-150 (bisher: 180-120) Mio. Euro). Diermeier habe seine Prognosen reduziert, rechne aber für 2020 mit einer Rückkehr in die Gewinnzone (u.a. EPS 2019e: -0,18 (alt: +0,10) Euro; EPS 2020e: +0,24 (alt: +0,37) Euro).Mit der weiteren Gewinnwarnung sehe sich der Analyst bestätigt, dass trotz aller strategischen Maßnahmen (Digitalisierung, Ausbau von höherwertigen Dienstleistungen), die er durchaus nach wie vor für sinnvoll erachte, die Stahlpreisentwicklung weiterhin eine der Hauptdeterminanten der Geschäftsentwicklung des Unternehmens bleiben werde.Darüber hinaus seien Spekulationen aufgekommen, wonach thyssenkrupp beabsichtige, einen Teil der Einnahmen aus dem anvisierten Teilbörsengang der Aufzugsparte zur Stärkung der (Stahl-)Handelssparte (Material Services) zu verwenden. Da thyssenkrupp im Rahmen der strategischen Kehrtwende (Anfang Mai) angekündigt habe, für das Werkstoffgeschäft (Steel Europe, Material Services) Konsolidierungsoptionen prüfen zu wollen, seien die Gerüchte nach Ansicht des Analysten zumindest nicht abwegig. Sowohl Klöckner & Co als auch Material Services hätten ihren Umsatzschwerpunkt in Deutschland/Europa sowie Nordamerika (Synergiepotenzial vs. möglicherweise kartellrechtliche Probleme).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: