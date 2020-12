XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (09.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöCo) verliere am Mittwoch im frühen Handel bis zu zehn Prozent. Nach der massiven Rallye der vergangenen Wochen könnten Anleger den Rücksetzer zwar verschmerzen. Der Grund für das Minus tue allerdings weh: So hätten der US-Finanzinvestor Apollo und die Swoctem GmbH von Großaktionär Friedhelm Loh kein Interesse mehr an einer Übernahme.Apollo und Swoctem hätten eine unverbindliche Interessensbekundung am Dienstag wieder zurückgezogen, habe KlöCo mit Verweis auf entsprechende Gerüchte am Markt mitgeteilt. Loh, der auch im Aufsichtsrat des Konzerns sitze, halte bislang 25 Prozent an KlöCo und bleibe somit Großaktionär. Übernahmespekulationen rund um seine Person gebe es schon lange.KlöCo wolle nun weiter die Digitalisierungsstrategie umsetzen und sei damit auf dem richtigen Weg. Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass bald erneut Gerüchte um den Konzern aufflammen würden. Schließlich werde KlöCo noch immer unter Buchwert bewertet und auch dem großen Wettbewerber thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) mit seinem Werkstoffhandel werde immer wieder Interesse an einem Zusammenschluss nachgesagt. Dies sei von offizieller Seite zwar dementiert worden. Nachdem der ehemalige thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff 2021 den Chefposten bei Klöckner übernehme, dürften die Gerüchte aber vorerst nicht verschwinden.