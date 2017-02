ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 200 Standorten in 14 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.600 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (06.02.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rochus Brauneiser von Kepler Cheuvreux:Rochus Brauneiser, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Die Wertpapiere des Stahlhändlers, mit denen Anleger in erster Linie von steigenden Stahlpreisen profitieren könnten, würden unattraktiv bleiben, so der Analyst. Sie seien fundamental überbewertet. Die Stahlpreis-Rally könnte seiner Meinung nach bald enden.Rochus Brauneiser, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat die Klöckner & Co-Aktie aus Bewertungsgründen von "hold" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel bei 11,00 Euro belassen. (Analyse vom 06.02.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:12,06 EUR -1,31% (06.02.2017, 11:44)Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:11,986 EUR -1,68% (06.02.2017, 11:02)