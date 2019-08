thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gehöre bei der letzten Handelssitzung der Woche zu den stärksten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werten. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" befinde sich das Industrieunternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über die Fusion seines Stahlbereichs mit Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF). Man erinnere sich, dass die EU-Kommission thyssenkrupp kürzlich daran gehindert habe, mit Tata Steel zu fusionieren. Neben Klöckner & Co solle thyssenkrupp auch die Fusion mit Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) als Alternative prüfen. Nach Angaben der Zeitung könnte die Übernahme teilweise mit Geld finanziert werden, das thyssenkrupp aus dem Börsengang seiner Aufzugseinheit erhalte. Die Aktie von Klöckner & Co verzeichne nach den Nachrichten zweistellige Zuwächse.



WEITERE UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Anfang dieser Woche haben wir darüber geschrieben, dass die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) die Zahl der deutschen Einzelhandelsfilialen zwischen 100 und 200 reduzieren könnte. Die "Börsen-Zeitung" habe berichtet, dass mit den Schließungen ein Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sein dürfte. Nach Angaben der Zeitung könnte die Bank beschließen, die Mitarbeiterzahl zwischen 1.800 und 2.500 Stellen zu reduzieren. Die Entscheidung in dieser Angelegenheit solle auf der Vorstandssitzung im September getroffen werden.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe einen Vergleich mit der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde erreicht und werde zur Begleichung ausländischer Korruptionsvorwürfe 16,2 Mio. USD zahlen. Die US-Regulierungsbehörde habe dem Kreditgeber vorgeworfen, Angehörige von Regierungsbeamten einzustellen, um günstigere Entscheidungen zu treffen. Diese Mitarbeiter hätten oft den Rekrutierungsprozess umgangen und seien nicht verpflichtet gewesen, ihre Fachkenntnisse nachzuweisen. In einer Erklärung habe die SEC gesagt, dass die Deutsche Bank an der Untersuchung mitgewirkt habe, was zu einem relativ kleinen Vergleich geführt habe.



Unter den DAX-Outperformern finde man auch SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF). Das Unternehmen profitiere von der verbesserten Stimmung gegenüber den Softwareaktien. Die Stimmung habe sich verbessert, nachdem das US-amerikanische Softwareunternehmen Salesforce gestern die Umsatzprognose angehoben habe. Die Prognosen hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen und auf eine verbesserte Situation in der Branche hingedeutet.

WILL THYSSENKRUPP STAHLFUSION DURCHFÜHREN?