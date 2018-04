Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (10.04.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen 2017 die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) weiterhin zu kaufen.Der Stahlhändler habe bestes operatives Ergebnis seit sieben Jahren präsentiert. Der Konzern habe im Geschäftsjahr 2017 neben den verbesserten Marktbedingungen weiterhin von den Erfolgen der aufgelegten Einsparprogramme sowie der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie (Umsatzanteil nun 18%) profitiert. Der Dividendenvorschlag für die HV am 16. Mai sehe eine Anhebung um 10 Cent auf 30 Cent je Aktie vor. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 falle sehr vorsichtig aus. Von den teilweise durchgeführten Strafzöllen in den USA profitiere Klöckner & Co schon durch das dadurch ausgelöste höhere Preisniveau. Mit seiner erweiterten Strategie sei Klöckner & Co auf einem guten Weg, sowohl die Kosten zu senken als auch die Digitalisierungsstrategie sowie die Geschäftsausweitung auf höherwertige Produkte & Dienstleistungen weiter voranzutreiben.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Klöckner & Co-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute nach wie vor EUR 13,00. (Analyse vom 10.04.2018)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,75 EUR +1,51% (10.04.2018, 16:44)