Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,72 EUR -6,94% (25.04.2018, 13:10)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen 2017 die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) weiterhin zu kaufen.Das Duisburger Unternehmen habe in Q1 2018 beim Umsatz zwar weiterhin von den verbesserten Marktbedingungen profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Stuide. Dennoch habe der Stahlhändler trotz der Erfolge der aufgelegten Einsparprogramme und der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie (Umsatzanteil nun 19%; GJ 2017: 18%) aufgrund geringerer Lagereffekte im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß rückläufige Ertragskennziffern verbuchen müssen. Trotzdem falle der weiterhin noch sehr vorsichtige Ausblick auf das GJ 2018 nun ein wenig optimistischer aus. Von den teilweise verhängten Strafzöllen in den USA profitiere Klöckner & Co schon durch die daraus resultierenden Preissteigerungen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Klöckner & Co-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 Euro bestätigt. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,69 EUR -7,77% (25.04.2018, 13:14)