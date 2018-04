XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (25.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF).Das EBITDA - die zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens - habe in Q1 (56 (Vj.: 77) Mio. Euro) über der Analysten-Erwartung (51 Mio. Euro) sowie leicht über der Guidance (45 bis 55 Mio. Euro) gelegen, habe jedoch den Marktkonsens (59 Mio. Euro) verfehlt. Bezüglich der zwei Segmente habe sich kein einheitliches Bild gezeigt. Der Ausblick für 2018 sei teilweise angehoben worden (u.a. EBITDA über Vorjahresniveau (bisher: mindestens auf Vorjahresniveau); Gj. 2017: 220 Mio. Euro). Jedoch sei auch hier der Marktkonsens (EBITDA: 238 Mio. Euro) deutlich optimistischer gewesen. Deswegen stehe das Wertpapier heute unter deutlichem Abgabedruck. Für Q2 2018 sei ein Ergebnisanstieg (EBITDA: q/q und y/y) angekündigt worden. Die Strategie "Klöckner & Co 2022" halte der Analyst in Anbetracht der Marktsituation und des Potenzials für sinnvoll, auch wenn z.B. die "Doppelplattform"-Strategie Risiken berge. Das mittelfristige Margenziel erscheine ihm weiterhin zu ambitioniert. Der habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2018e: 0,88 (alt: 0,80) Euro; EPS 2019e: 0,89 (alt: 0,85) Euro).Unter Berücksichtigung der aktuellen Gemengelage lautet das Votum für die Klöckner & Co-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 10,90 auf 11,10 Euro angehoben worden. (Analyse vom 25.04.2018)