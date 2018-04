Kursziel

Klöckner & Co-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 18.04.2018 13 Kaufen NordLB Holger Fechner 10.04.2018 10 Halten LBBW Jens Münstermann 07.03.2018 12 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.03.2018 - Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.03.2018 12,40 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Sandherr 05.03.2018 10,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.03.2018 10,50 Hold Deutsche Bank Matthias Pfeifenberger 01.03.2018 15 Outperform Credit Suisse Michael Shillaker 01.03.2018 11 Hold Commerzbank Ingo-Martin Schachel 28.02.2018 11 Hold Warburg Research Björn Voss 28.02.2018

Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,59 EUR -0,26% (24.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,58 EUR +0,70% (24.04.2018, 17:19)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (24.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) vor Quartalszahlen zu? 15,00 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Klöckner & Co SE wird am 25. April ihre Zahlen für das erste Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Klöckner & Co-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Nord LB, Holger Fechner, in einer Aktienanalyse vom 10.04.2018 seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 13,00 Euro bestätigt. Der Stahlhändler habe bestes operatives Ergebnis seit sieben Jahren präsentiert. Er habe 2017 neben den verbesserten Marktbedingungen weiterhin von den Erfolgen der aufgelegten Einsparprogramme sowie der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie (Umsatzanteil nun 18%) profitiert.Der Dividendenvorschlag für die HV am 16. Mai sehe eine Anhebung um 10 Cent auf 30 Cent je Aktie vor. Der Ausblick auf 2018 falle sehr vorsichtig aus. Von den teilweise durchgeführten Strafzöllen in den USA profitiere Klöckner & Co schon durch das dadurch ausgelöste höhere Preisniveau. Mit seiner erweiterten Strategie sei Klöckner & Co auf einem guten Weg, sowohl die Kosten zu senken als auch die Digitalisierungsstrategie sowie die Geschäftsausweitung auf höherwertige Produkte & Dienstleistungen weiter voranzutreiben.Eugene King, Investmentanalyst von Goldman Sachs, hat in einer Analyse vom 18.04.2018 seine "buy"-Empfehlung bekräftigt und das Kursziel von 12,50 auf 13,50 EUR erhöht. Das Unternehmen sei auf dem US-Markt engagiert und sollte von dieser Aufstellung profitiert haben, so der Analyst. Auch dürfte der Ausblick auf das zweite Quartal gut ausfallen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Klöckner & Co-Aktie auf einen Blick: