Diese Länder hätten historisch gesehen am wenigsten zum Klimawandel beigetragen, seien aber für dessen Effekte am verwundbarsten. Die Auswirkungen des Klimawandels würden durch die Abhängigkeit von der Landwirtschaft als Wirtschaftsmotor und dem hohen Anteil von Menschen ohne Zugang zu Versicherungen verstärkt. Menschen in diesen Ländern könnten wenig unternehmen, um die Bedrohung ihres Lebensunterhalts durch den Klimawandel zu mindern. Die Gefahrenquelle liege oft außerhalb ihrer Reichweite. Sie könnten jedoch Maßnahmen ergreifen, um sich anzupassen. Dies werde für das Überleben des Agrarsektors in vielen Ländern von entscheidender Bedeutung sein. Klimaversicherungen sollten nicht nur einigen wenigen zur Verfügung stehen, sondern allen und vor allem besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen. Sie würden einen Zugang zu verlässlichen und erschwinglichen Klima-Risikoversicherungen brauchen.



Was die Klima-Finanzierung betreffe, so würden sich derzeit nur fünf Prozent der Investitionen auf das Thema "Anpassung" konzentrieren. Die überwiegende Mehrheit davon richte sich auf Abschwächungsmaßnahmen, wie das Reduzieren von Treibhausgasemissionen oder Investitionen in erneuerbare Energien. Diese Diskrepanz habe zu einer beträchtlichen Investitionslücke im Bereich der Klimaanpassung geführt, die auf etwa 200 bis 310 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werde.



Investitionen in die Klimaanpassung würden ein breites Spektrum potenzieller Sektoren abdecken - von der Entwicklung von Technologien und Daten zur Frühwarnung vor extremen Wetterereignissen bis hin zu Lösungen für einen leichteren Zugang zu bereits verfügbaren Versicherungsprodukten (z.B. parametrische Versicherungen, kostengünstigere Ernte- und Tierhaltungsversicherungen), um die Auswirkungen des Klimawandels auf wirtschaftlicher Ebene abzuwehren.



Versicherungsanbieter und versicherungsbezogene Initiativen könnten eine entscheidende Rolle beim Abschwächen der finanziellen Auswirkungen negativer Klimaereignisse auf arme und gefährdete Bevölkerungsgruppen spielen. Versicherungsleistungen würden die Menschen viel schneller als Nothilfemaßnahmen erreichen und Menschen darüber hinaus ermutigen, wirksame Anpassungsstrategien umzusetzen. Die Datenverfügbarkeit sei sowohl für die Versicherer als auch für die in den betroffenen Gebieten lebenden Menschen von entscheidender Bedeutung. Wenn man die Auswirkungen des Klimawandels besser verstehe, könne der Einsatz von Ressourcen durch strategische Investitionen besser priorisiert werden. (10.11.2020/ac/a/m)







Wird über Klimaschutz gesprochen, liegt der Fokus häufig auf dem Eindämmen des Klimawandels, so Philipp Müller, CEO von BlueOrchard.Die aktuelle Klimakrise erfordert jedoch auch eine Anpassung unserer Lebens- und Arbeitsweisen, um unsere Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel zu verringern, so Philipp Müller von BlueOrchard weiter. Dies gelte insbesondere für die am stärksten betroffenen Schwellen- und Grenzmärkte.