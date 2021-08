Toronto (www.aktiencheck.de) - Banken müssen handeln, um klimabezogene Risiken in ihre Regelwerke zum Geschäftsbetrieb und zum Risikomanagement einzubinden, so die Experten BMO Global Asset Management.Nina Roth und Juan Salazar - beide würden zum Responsible Investment Team von BMO Global AM gehören - würden in ihrer aktuellen Publikation in ein Dialogprojekt mit 30 globalen und regionalen Finanzinstituten blicken lassen: Darunter überwiegend Banken, jedoch auch einige Versicherungsgesellschaften. 24 Institute hätten ihren Sitz in Industriestaaten, sechs würden aus Schwellenländern stammen."Nachhaltige Finanzierung einschließlich eines robusten Managements von Klimarisiken und -chancen dürfte in der Aufschwungphase nach der Covid-19-Pandemie ein entscheidender Faktor sein. Mit Blick auf die Zukunft verinnerlichen wir die Lektionen, die wir aus unserem bisherigen Engagement gewinnen konnten, um immer fundiertere Gespräche mit Unternehmen zu führen, die in den Bereich dieses Projekts fallen. Darüber hinaus aber auch mit einem breiteren Spektrum von Unternehmen - vor allem solchen, die noch am Anfang ihres Wegs zum Management der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken stehen", erläutere Nina Roth, Director Responsible Investment bei BMO Global AM. (06.08.2021/ac/a/m)