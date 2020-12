Bonn (www.aktiencheck.de) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping kündigte anlässlich des virtuellen Klimagipfels der Vereinten Nationen strengere Klimaziele für 2030 an, so die Analysten von Postbank Research.



Der Anteil nichtfossiler Energieträger an der Energieproduktion solle auf 25 Prozent steigen. Das bisherige Ziel habe bei 20 Prozent gelegen. Zudem strebe Peking eine Verdreifachung bestehender Produktionskapazitäten von Wind- und Solarstrom auf 1.200 Gigawatt an. Hierbei dürfte es sich jedoch um ein Minimalziel handeln. Experten würden angesichts der gesteigerten Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer Energien eine Versechsfachung für realistisch halten. Darüber hinaus habe Xi verkündet, dass der CO2-Ausstoß relativ zur Pro-Kopf-Wertschöpfung statt der bisher anvisierten 60 bis 65 Prozent nun um mindestens 65 Prozent gegenüber 2005 gesenkt werden solle. Angesichts der ambitionierten Klimaziele Pekings würden die Analysten von Postbank Research Aktien von Unternehmen, die zur Grünen Transformation Chinas beitragen würden, weiter gut unterstützt sehen. (15.12.2020/ac/a/m)



