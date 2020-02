Welcher Ort wäre auch besser geeignet als die neutrale Schweiz, um Ziele zu formulieren, mit denen eine andere Art der Neutralität, und zwar Klimaneutralität erreicht werden solle? Vielleicht habe sich dies auch der Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) gedacht, der angekündigt habe, bis 2025 klimaneutral werden und bis 2030 in seiner gesamten Wertschöpfungskette sogar eine negative CO2-Bilanz erzielen zu wollen. Der Konzern werde ausschließlich erneuerbare Energien nutzen und seinen Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umstellen. Um das Ziel einer negativen CO2-Bilanz zu erreichen, habe AstraZeneca ein Aufforstungsprogramm (AZ Forest) ins Leben gerufen, das die Pflanzung von 50 Millionen Bäumen in den kommenden fünf Jahren vorsehe, davon eine Million in Frankreich. Ähnliche Ankündigungen seien auch von anderen Unternehmen wie Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) oder Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) gefolgt.



Was verstehe man unter Klimaneutralität? Klimaneutralität "bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken herzustellen" (Definition des Europäischen Parlaments). Dies ermögliche es, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad und damit auf ein Niveau zu begrenzen, das vom Weltklimarat IPCC als sicher eingestuft werde. Natürliche Kohlenstoffsenken wie Wälder und Ozeane könnten nur eine begrenzte Menge von CO2 aufnehmen und Verfahren zur CO2-Abscheidung und -Speicherung seien nicht hinreichend entwickelt und sehr teuer. Das Pflanzen von Bäumen sollte dennoch nur ergänzend erfolgen, um Emissionen auszugleichen, die nicht anderweitig aus der Atmosphäre entfernt oder eingespart werden könnten.



Die Europäische Union wolle bis 2050 CO2-Neutralität erreichen und dafür müsse jedes Unternehmen seinen Beitrag leisten. Die Experten von La Financière de l'Echiquier seien überzeugt, dass Unternehmen, die sich dieser Herausforderung stellen und sich ehrgeizige Ziele setzen würden (Berücksichtigung von Klimarisiken und damit verbundene Kosten; Fähigkeit, Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel zu bieten, usw.), Kapital anziehen würden. Hier würden sich attraktive Chancen für Vermögensverwalter und Anleger ergeben. (12.02.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Auch in diesem Jahr trafen sich die Größen aus Wirtschaft und Politik in dem kleinen Bergdorf Davos im schweizerischen Kanton Graubünden, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l'Echiquier, in Zusammenarbeit mit der SRI-Leiterin, Sonia Fasolo.Im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums habe erneut das Klima gestanden. Der US-Präsident sei durch Gleichgültigkeit aufgefallen und habe vor den "Propheten des Untergangs und ihren Vorhersagen der Apokalypse" gewarnt. Eine inakzeptable, rückständige Haltung in den Augen der jungen Generation, die weiter Druck auf Politiker, Geschäftsleitungen und insbesondere ihre künftigen Arbeitgeber ausübe. Ein Jahr nachdem mehr als 10.000 Studenten in Frankreich das "Manifest für ein ökologisches Erwachen" unterzeichnet hätten, zeige eine von der Boston Consulting Group kürzlich durchgeführte Umfrage, dass die Mehrheit der Befragten (72 Prozent) der Meinung sei, dass Unternehmen zu wenig für das Klima tun würden. Davos habe ihnen eine Plattform geboten, um ihre Ambitionen für den Klimaschutz zu bekräftigen.