Die deutsche Wirtschaft sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gewachsen. Allerdings habe die Latte nach dem herben Rücksetzer im ersten Quartal eher tief gelegen. Bemerkenswert sei, dass sich der wirtschaftliche Impuls verlagert habe: Sei es in den Vorquartalen eher die Industrie gewesen, die den Ton angegeben habe, sei nun der Dienstleistungsbereich das Zugpferd gewesen.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im Juli hingegen unerwartet eingetrübt. Gegenüber dem Vormonat sei das Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft im Gesamtindex um einen Punkt auf 100,8 Zähler gefallen. Der Rückgang, der mit Ausnahme der Bauwirtschaft nahezu alle Sektoren umfasst habe, sei von Analysten so nicht erwartet worden. Im Dienstleistungssektor habe die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus zu schaffen gemacht. Und im Verarbeitenden Gewerbe habe die Unsicherheit bezüglich der Lieferengpässe angehalten.



Die deutschen Verbraucherpreise hätten im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent angezogen. Energie- und Lebensmittelpreise sowie Basiseffekte aus der Mehrwertsteuer seien hierfür verantwortlich gewesen. An den Kapitalmärkten werde zunehmend der Übergang in die "Nach-Corona-Zeit" eingepreist, auch in Deutschland. Die Ausbreitung der Delta-Variante berge gewisse Risiken. Die Chancen für Risikoanlagen stünden weiter gut, auch wenn das Aufwärtstempo nachlassen werde. Taktik und Selektion würden gefragt bleiben. (Ausgabe vom 12.08.2021) (17.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch im Juli hat der deutsche Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, so die Experten von Union Investment.Die Blue Chips hätten sich allerdings erneut nahezu seitwärts bewegt. Der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), der die größten börsennotierten deutschen Unternehmen umfasse, habe lediglich knapp 0,9 Prozent im Plus geschlossen. Dafür hätten sich die Werte mit einer mittleren und geringen Marktkapitalisierung im Berichtsmonat deutlich erfreulicher entwickelt. Gemessen am MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) hätten die Midcaps um gut 3,2 Prozent zugelegt. Der SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338), in dem die kleinen Firmen vertreten seien, habe einen Zugewinn von ebenfalls knapp 3,2 Prozent verzeichnet.