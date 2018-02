Bisher sei die Aktie von Klassik Radio nicht wirklich bekannt. Das werde sich ändern. Kubak wolle verstärkt mit dem Kapitalmarkt kommunizieren und auch auf Roadshows gehen. Ein 2. Research sei bereits in Arbeit. Auch wenn der Vergleich natürlich nicht ganz passe: Die Aktie von Pantaflix habe sich aufgrund eines eigenen Video-on-Demand-Service für Filme vervielfacht.



Haar (www.aktiencheck.de) - Klassik Radio-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rundfunkbetreibers Klassik Radio AG (ISIN: DE0007857476, WKN: 785747, Ticker-Symbol: KA8) unter die Lupe.Die Aktie der Klassik Radio AG könnte vor einer Neubewertung stehen. Das Augsburger Unternehmen, welches mit Klassik Radio Deutschlands größten Klassik-Radiosender betreibe, habe im Dezember 2017 den neuen Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" gestartet. Mit dem neuen Dienst nehme Firmenchef Ulrich Kubak das Digitalgeschäft voll ins Visier. Im Fokus stünden Fans von Klassik, Oper, Filmmusik, Jazz und Lounge.Anders als bei klassischen Streaming-Diensten würden alle Sender von Experten kuratiert und so dem Hörer die Möglichkeit bieten, täglich aufs Neue musikalische Abwechslung zu erleben. Jeder Hörer könne je nach Stimmung, Interesse und persönlicher Lebenssituation ein perfekt zugeschnittenes musikalisches Angebot genießen, ohne sich vorher durch hunderte von Titeln durcharbeiten zu müssen. "Bei unserem Dienst muss keiner Titel mühsam suchen, sondern einfach nur finden. Wir stellen das Angebot zusammen und sind damit ein Lieferdienst für den Hörer. Bei Spotify müssen Sie sich unter Millionen von Titeln erst einmal zurechtfinden", erkläre Kubak im Gespräch mit der Vorstandswoche.Mit allen wichtigen Musikkonzernen wie Universal Music, Sony Music und Warner Music habe Kubak bereits Lizenzverträge vereinbart. "Alle Lizenzgeber waren von unserem Konzept begeistert". Anders als andere Anbieter wie zum Beispiel Spotify müsse Klassik Radio nicht bis zu 70% der Erlöse für Lizenzen an die Majors abdrücken. "Wir haben eine gute Vereinbarung getroffen, da wir kein On-Demand-Service anbieten, sondern unseren Abonnenten einen Dienst mit Musik bereitstellen". Das Ziel von Kubak bis Ende 2018 sei einfach: "Wir streben 10.000 zahlende Kunden bis Jahresende an".Das Abo koste pro Monat 5,99 Euro. Nur rund vier Wochen nach der Live-Schaltung des Streaming-Dienstes hätten sich bereits über 70.000 Leute die App heruntergeladen. 10.000 hätten sich direkt registriert und 1.000 ihre Kreditkartendaten hinterlegt. Diese dürften bereit sein, das Abo abzuschließen. Normalerweise müssten vergleichbare Unternehmen zig Millionen Euro für Marketing in die Hand nehmen, um das Produkt bekanntzumachen.Bisher erziele das Unternehmen im Wesentlichen Umsätze durch Werbung. Der restliche Umsatz entfalle auf eigene Live-Konzerte und den Verkauf von CDs. Im Jahr 2016 habe die Gesellschaft einen Umsatz von 13,4 Mio. Euro und ein EBITDA von 1,5 Mio. Euro erzielt. Für 2017 habe Kubak ein Umsatzplus in Aussicht gestellt und eine Steigerung des EBITDA. Aufgrund der Investitionen in den neuen Streaming-Dienst sei das EBITDA belastet und werde sich gegenüber 2016 wohl nur leicht steigern."Wir sind mit dem Verlauf des Jahres 2017 zufrieden und sollten unsere Ziele erreicht haben. Trotz der Investitionen sind wir stolz, dass das Ergebnis nicht eingebrochen ist. Das zeigt: In unserem Kerngeschäft geht es ertragstechnisch deutlich nach oben." Netto dürften 2017 zwischen 1,3 und 1,4 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Für das Jahr 2018 erwarte Kubak bei Umsatz und Gewinn aus dem bisherigen Kerngeschäft einen "deutlichen Schluck" nach oben. Das EBITDA werde sich massiv verbessern, da ein Großteil der Investitionen entfalle. Positiv überraschen könnte Klassik Radio, wenn sich der Streaming-Dienst erwartungsgemäß entwickle.An der Gesellschaft halte Kubak einen Anteil von rund 68%. An einen Verkauf von Aktien denke er nicht. Auch sei bis auf weiteres keine Kapitalerhöhung geplant. Offen sei der Firmenchef allerdings für einen strategischen Partner, der das Unternehmen nochmals in andere Dimensionen schicken könne. "Ein attraktiver Partner, der sich entsprechend bei uns beteiligt könnte für uns mittelfristig von Vorteil sein. Wir sind allerdings nicht auf der Suche nach einem Partner. Es ist vielmehr so, dass das Interesse von außen kommt", sage Kubak.