Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

2,45 Euro -3,16% (20.08.2018, 17:52)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

USD 2,84 -1,90% (20.08.2018, 17:57)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (20.08.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse des Analysten Stephen Walker von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Stephen Walker vom Investmenthaus RBC Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) nur noch mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets sind der Meinung, dass bei Kinross Gold Corp. durchaus noch positive Katalysatoren vorhanden sind, wie die Fortschritte bei organischen Wachstumsprojekten.Analyst Stephen Walker äußert aber die Auffassung, dass die Expansion bereits vom Aktienkurs reflektiert wird. Abgesehen davon müssten Anleger eine erhöhte Unsicherheit im Hinblick auf Steuerangelegenheiten und Royalty-Zahlungen in Mauretanien und Russland berücksichtigen.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 5,00 auf 4,25 USD.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:2,48 Euro -3,12% (20.08.2018, 17:35)