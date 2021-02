Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

6,118 Euro +1,51% (11.02.2021, 09:04)



TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

9,32 Euro -0,11% (10.02.2021)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

7,31 USD -0,41% (10.02.2021)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern versucht, die Marke von 1.850 Dollar zu überwinden. Doch die Bullen seien gescheitert. Zum Auftakt in den Donnerstag pendle das Edelmetall um die Marke von 1.840 Dollar. Der Silberpreis sei gestern leicht unter Druck gekommen. Auch hier sei der Angriff auf die Marke von 28 Dollar zunächst abgeblasen. Derweil beginne bei den großen Goldproduzenten die Zahlensaison.Nachdem einige Konzerne, wie beispielsweise Barrick Gold oder auch Kirkland Lake Gold, bereits ihre Vorab-Produktionszahlen vorgelegt hätten, stünden nun die Finanzzahlen an. Den Auftakt habe gestern nach Börsenschluss in Nordamerika Kinross Gold gemacht. Der Konzern habe einen Gewinn von 0,27 Dollar je Aktie und damit 5 Cent mehr als von Analysten erwartet gemeldet. Allerdings seien es einige andere Zahlen, die zeigen würden, wie stark die Goldproduzenten mittlerweile dastünden. Der bereinigt operative Cashflow sei um 36 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal auf 527,6 Millionen Dollar gewachsen. Kinross Marge pro Unze Gold sei um 61 Prozent auf mittlerweile 1.193 Dollar im vierten Quartal 2020 gewachsen. Im vierten Quartal 2019 habe sie noch bei 741 Dollar gelegen. Das sei natürlich auf den deutlich gestiegenen Goldpreis zurückzuführen.Insgesamt habe der Konzern 2,4 Millionen Unzen Gold-Äquivalent produziert und sehe die gleiche Produktion auch im laufenden Jahr. Die Kosten sollten leicht von 970 auf 1.025 Dollar steigen. Bis zum Jahr 2023 solle die Produktion dann auf 2,9 Millionen Unzen steigen. Die Quartalsdividende liege aktuell bei 0,03 Dollar je Aktie.Ordentliche Zahlen also von Kinross Gold. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel 1,5 Prozent zulegen können. Allerdings - und das sollte man nicht unterschlagen - sei das Sentiment für Goldaktien aktuell alles andere als gut. Der Markt habe ein Talent entwickelt, gute Nachrichten seitens von Goldproduzenten mehr oder weniger zu ignorieren. Heute würden unter anderem Agnico Eagle und Yamana Gold mit Quartalszahlen folgen. Barrick Gold habe seine Zahlen für den 18. Februar angekündigt. Der Konzern wolle die Bilanz vor Börseneröffnung in Nordamerika vorlegen. (Analyse vom 11.02.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Kinross Gold.