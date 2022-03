TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

6,80 Euro +1,49% (04.03.2022, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

5,32589 USD +0,66% (04.03.2023, 15:55)



ISIN Kinross Gold-Aktie:

CA4969024047



WKN Kinross Gold-Aktie:

A0DM94



Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie Deutschland:

KIN2



NYSE-Ticker-Symbol Kinross Gold-Aktie:

KGC



Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (04.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass man den Betrieb der Projekte in Russland stillgelegt habe. Die russischen Minen hätten im laufenden Jahr nach Angaben von Kinross Gold 13% zur Produktion beigetragen. Das sei allerdings nur die halbe Wahrheit. Da Kupol eine der kostengünstigsten Minen sei, wäre der Anteil am Gewinn höher ausgefallen. Die Kinross Gold-Aktie leide seit Wochen unter dem Engagement in Russland. Nicht ganz klar sei, ob sich das Unternehmen genötigt sehe, die Minen zu schließen oder ob man es aus ethischen Gründen tue. Aus der Mitteilung könnte man schließen, dass es v.a. ethische Gründe seien, die Kinross Gold zu diesem Schritt veranlassen würden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.03.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:4,86 Euro +1,72% (04.03.2022, 16:07)