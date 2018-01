NYSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity äußern im Rahmen einer Branchenstudie zum Goldminensektor die Auffassung, dass das Jahr 2018 mit einem vorteilhaften Ausblick für Goldaktien beginnt. Das Momentum verbessere sich. Trotz der zuletzt moderaten Kursgewinne würden sich die Bewertungen im Goldsektor nahe den historischen Tiefs bewegen. Angesichts des Booms bei Kryptowährungen und Cannabis sei die Branche weitgehend vergessen worden. Es stelle sich nun die Frage wann die Zeit komme, bis von Cannabis und Krypto wieder zu Gold gewechselt werde. Angesichts der Erwartung, dass es in Richtung Jahresende zu einer Goldrallye kommen könnte, scheine es ratsam mit dem Aufstocken von Positionen zu beginnen, so die Einschätzung des Analysten Tony Lesiak.Die Q4-Zahlen von Kinross Gold Corp. dürften sich auf operativer Basis nicht viel vom Q3-Bericht unterscheiden. Das EPS dürfte wegen Kosten bei Paracatu und anderer nachteiliger Effekte von 0,07 USD in Q3 auf 0,05 USD in Q4 gesunken sein. Die Berücksichtigung steuerlicher Faktoren führe zu einer Anhebung des Kursziels für die Kinross Gold-Aktie von 9,25 auf 10,50 CAD.In ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein.