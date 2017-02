Tradegate-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben.





(06.02.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kinross Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity rät Anlegern laut einer Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktien des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor vertreten die Analysten von Canaccord Genuity Auffassung, dass bei der anstehenden Berichtssaison den Reserven und Ressourcen sowie den Kostenplanungen besondere Beachtung geschenkt werden dürfte. Generell dürfte es auf Grund der niedrigeren Gold- und Silberpreise in Q4 zu einem sequenziellen Margendruck gekommen seien. Im Durchschnitt könnte der Gewinn je Aktie um 40% gesunken sein.Unternehmen mit einem Engagement im Bereich der Basismetalle könnten durch den sequenziellen Anstieg der Preise von Kupfer, Zink und Blei einen gewissen Ausgleich erfahren haben.Die von den meisten nordamerikanischen Produzenten in Bezug auf die Goldreserven angesetzten Preise dürften dem aktuellen Goldpreis hinterher hinken. Der mehrere Jahre zu beobachtende Trend von Reserven-Downgrades dürfte nun Geschichte sein. Erfolge bei der Exploration und die Veröffentlichung einer Vielzahl zu erwartender technischer Studien könnten bei vielen Produzenten zu Ressourcen-Wachstum führen.In ihrer Kinross Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 6,75 CAD fest.Börsenplätze Kinross Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:3,76 Euro +2,15% (06.02.2017, 14:49)