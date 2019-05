Tradegate-Aktienkurs Kimberly-Clark-Aktie:

112,22 EUR -0,50% (08.05.2019, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Kimberly-Clark-Aktie:

125,78 USD -0,32% (08.05.2019, 15:57)



ISIN Kimberly-Clark-Aktie:

US4943681035



WKN Kimberly-Clark-Aktie:

855178



Ticker-Symbol Kimberly-Clark-Aktie:

KMY



NYSE Ticker-Symbol Kimberly-Clark-Aktie:

KMB



Kurzprofil Kimberly-Clark:



Kimberly-Clark Corp. (ISIN: US4943681035, WKN: 855178, Ticker-Symbol: KMY, NYSE-Symbol: KMB) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Konsumgütern. Die Produktpalette umfasst Papierhygieneartikel, und Köperpflegeprodukte. Der Konzern entwickelt und produziert sowohl für Privatanwender als auch für industrielle Bereiche und versorgt diese mit Taschentücher, Toilettenpapier, Windeln, Seifen, Sanitärzubehör und Tüchern. Das frühere Segment Health Care wurde im November 2014 ausgegliedert und zu dem eigenständigen Unternehmen Halyard Health Inc. (08.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kimberly-Clark-Aktienanalyse von Stefan Limmer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Kimberly-Clark (ISIN: US4943681035, WKN: 855178, Ticker-Symbol: KMY, NYSE-Symbol: KMB) unter die Lupe.Auf den vorderen Plätzen in der TSI-Trendcheck Kategorie des AKTIONÄR sei zuletzt Kimberly-Clark aufgetaucht. Während unter Anlegern der Titel weniger bekannt sei, seien es die Produkte dafür umso mehr. Dazu würden z.B. die Papiertücher von Kleenex zählen. Mit Blick auf die Kursgewinne habe in den vergangenen Monaten sogar Performancemonster Amazon nicht mithalten können.Die Kimberly-Clark-Aktie habe seit einigen Monaten wieder ihren langfristigen Aufwärtstrend aufgenommen. Kimberly-Clark gelte aufgrund des Geschäftsmodells als konservatives Investment - umso erstaunlicher die Kursreaktion nach den kürzlich vorgelegten Quartalsergebnissen. Das Papier habe einen Kurssprung von mehr als fünf Prozent aufs Parkett legen können. Der Umsatz sei im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres zwar um etwas mehr als zwei Prozent auf 4,63 Mrd. Dollar gefallen und auch das EPS habe mit 1,66 Dollar unter dem Vorjahresergebnis von 1,71 Dollar gelegen.Die Erwartungen seien damit aber übertroffen worden. Für das Gesamtjahr 2019 sei die Vorstandsetage von Kimberly-Clark optimistisch und habe den Ausblick bestätigt. Demnach erwarte man weiterhin ein EPS in einer Spanne von 6,50 bis 6,70 Dollar je Aktie. Der Fokus Hauptaugenmerk liege auf der sog. "K-C Strategy 2022". Dank verschiedener Strategieanpassungen, Umstrukturierungs- und Sparmaßnahmen solle pünktlich zum 150. Firmenjubiläum im Jahr 2022 Kimberly-Clark fit für die Zukunft gemacht werden, was sich positiv auf Umsatz und Gewinn, aber auch auf die Entwicklung der Dividende bemerkbar machen solle. Die Aktionäre würden hinsichtlich Dividende bei Kimberly-Clark bereits jetzt nicht zu kurz kommen. Seit Jahrzehnten erhöhe der Konzern die Ausschüttung - und das Jahr für Jahr. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau liege die Dividendenrendite von Kimberly-Clark immer noch bei stattlichen 3,2 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kimberly-Clark-Aktie: