Diese Projekte würden auf der Entwicklungsstrategie "Vision 2030" fußen, welche die Regierung 2008 auf den Weg gebracht habe und das Ziel verfolge, dass sich das Land bis 2030 zu einem Industriestaat mit mittlerem Einkommen entwickle. Allerdings würden die hohen Infrastrukturinvestitionen zu einem steigenden Zwillingsdefizit führen, da das Leistungsbilanzdefizit überwiegend durch Auslandskredite finanziert worden sei und auch das Haushaltsdefizit durch das umfangreiche öffentliche Investitionsprogramm deutlich angestiegen sei.



Zwar sei das Leistungsbilanzdefizit aufgrund niedriger Ölpreise sowie niedrigerer investitionsbezogener Importe zwischen 2014 und 2016 von 10,4 Prozent auf 5,4 Prozent zurückgegangen, in den kommenden Jahren dürfte es durch einen wahrscheinlichen Anstieg der Importe jedoch wieder steigen. Zudem könnten die Kosten für die Neuwahlen sowie die Auswirkungen der darauffolgenden Spannungen im Land einen Aufschub der dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung bewirken. Darüber hinaus habe das umfangreiche Haushaltsdefizit, welches 2016 bei 8,7 Prozent des BIP gelegen habe, zu einem starken Anstieg der Staatsverschuldung geführt - von 43,9 Prozent des BIP 2012 auf 52,6 Prozent Ende 2016. Gleichzeitig nehme auch die Bruttoauslandsverschuldung zu. So sei diese Ende 2016 auf über 40 Prozent des BIP angestiegen. Bei etwa 60 Prozent der Auslandsverschuldung handle es sich um Staatsschulden.



"Noch besorgniserregender ist aber, dass das Verhältnis der Auslandsschulden zu den Leistungsbilanzeinnahmen im vergangenen Jahr auf nahezu 220 Prozent angeschwollen ist", so Witte. "Dies zeigt das Kernproblem des kenianischen Wachstums. Das starke BIP-Wachstum beruht vorrangig auf Auslandskrediten und konnte bisher kein gleichermaßen starkes Wachstum der Exporteinnahmen bewirken. Angesichts der Tatsache, dass die Auslandsschulden in ausländischer Währung zurückzuzahlen sind, stellt sich die Frage, wie das Land diese Kosten aufbringen wird."



Credendo schätze das kurzfristige politische Risiko für Kenia als moderat bis hoch ein (4 auf einer Skala von 1 bis 7). Das Geschäftsrisiko werde weiterhin als hoch bewertet (C auf einer Skala von A bis C).







Die politische Situation in Kenia ist derzeit turbulent, so Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credendo. Im August seien die Präsidentschaftswahlen überraschend für ungültig erklärt worden. Die Opposition habe jedoch ihre Teilnahme an den Neuwahlen verweigert, da sie mit den gleichen Missständen gerechnet habe wie bei den Wahlen zuvor. Zwar sei derzeit nicht zu erwarten, dass die Situation wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führe, wie es etwa bei den Wahlen 2007 der Fall gewesen sei, allerdings würden die politischen Unruhen die Glaubwürdigkeit von Präsident Uhuru Kenyatta untergraben. "Dies könnte die Fähigkeit und Bereitschaft der Regierung, die dringend notwendigen Wirtschaftsreformen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durchzusetzen, erheblich beeinträchtigen", habe Witte gesagt.