- Die regressiven Auswirkungen höherer Kohlenstoffpreise würden durch die Umleitung der Einnahmen in progressive politische Initiativen ausgeglichen, einschließlich einer Reform der Steuer-Transfer-Systeme.



- Die Unterzeichner würden die Größe des Green Climate Fund (GCF) verdreifachen und den Sustainable Development Mechanism (SDM) beschleunigen, um den gerechten Übergang zu unterstützen.



- Die Unterzeichner würden klare Rahmenwerke und Standards für die Offenlegung von Klimadaten implementieren, in Übereinstimmung mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures.



Jeremy Lawson erläutere die Empfehlungen wie folgt:



Die G7- und G20-Mitglieder müssten ihre Bereitschaft signalisieren, sich in diese Richtung zu bewegen und eine starke Botschaft an den Rest der Welt senden, dass die größten Volkswirtschaften und Emittenten bereit seien zu handeln, um den Klimawandel zu begrenzen. In den fünf Jahren seit dem Pariser Abkommen seien die globalen Treibhausgasemissionen weiter gestiegen und würden ihren Höhepunkt möglicherweise erst 2022 erreichen, was noch drastischere Emissionssenkungen erfordere, um die Ziele von Paris zu erreichen. Trotz der ehrgeizigen Ziele des Pariser Abkommens seien die national festgelegten Beiträge (NDCs) zur Unterstützung der Temperaturziele um mindestens 80% verfehlt worden. Die aktuellen Zusagen würden die Welt auf dem Weg zu einer Erwärmung von 2,4 Grad zurücklassen - mit allen Schäden, die dieses Ergebnis mit sich bringe.



Nachhaltige Emissionsminderungen würden ein breites politisches Engagement erfordern, das durch eine klare Gesetzgebung gestützt werde. Deshalb hätten die Experten den Aberdeen Standard Investments Climate Policy Index für die wichtigsten Industrieländer entwickelt. Ihre Arbeit zeige, dass die meisten entwickelten Länder Fortschritte bei der Dekarbonisierung gemacht hätten, aber es gebe immer noch keine Länder mit vollständig glaubwürdigen Net Zero 2050-Strategien. Schweden und Dänemark seien derzeit führend, indem sie Klimainitiativen in alle politischen Entscheidungen einbeziehen würden.



Dieser politische Hintergrund, in dem die globalen Emissionsreduktionsziele unzureichend seien und es an Glaubwürdigkeit mangele, sei für die Investorengemeinschaft von enormer Bedeutung. Ein wichtiges Ziel des Pariser Abkommens sei es gewesen, sicherzustellen, dass die Finanzströme mit den Temperaturzielen des Abkommens vereinbar seien. In der Folge seien die Akteure der Finanzindustrie und die Unternehmen, in die sie investieren oder denen sie Kredite gewähren würden, dazu angehalten worden, ihre Kapitalallokationsentscheidungen an den Pariser Zielen auszurichten.



Wenn die globale Politik aber nicht an diesen Zielen ausgerichtet sei, würden es auch die vom Finanzsektor gelenkten Kapitalströme nicht sein. Dies sei ein Hauptgrund, warum die meisten Netto-Null-Zusagen von Investoren und Unternehmen mit dem Vorbehalt versehen seien, dass sie von der Ausrichtung der Regierungspolitik an den Zielen des Pariser Abkommens abhängig seien.



Die Empfehlungen der Experten seien ehrgeizig, aber erreichbar, und der Nutzen sei unschätzbar. Die Internationale Energieagentur (IEA) habe gezeigt, dass eine Netto-Null-Umstellung bis 2050 die wirtschaftliche Aktivität anheben und nicht senken könnte. Die wirtschaftlichen Kosten der Untätigkeit, ganz zu schweigen von den sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen, würden sogar noch mehr dafür sprechen, jetzt viel mehr zu tun. (14.06.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Neue Impulse gingen am Wochenende vom Treffen der G7 in Cornwall in Sachen Klimaschutz nicht aus: Die USA sind wieder an Bord und man will am Ziel, die Klimaerwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, festhalten, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.Damit sei lediglich der Status quo wieder hergestellt bzw. bestätigt worden. Entsprechend dürfte die Klimakonferenz COP 26, die im November im schottischen Glasgow stattfinden werde, die wichtigste Konferenz seit einer Generation werden.Aus diesem Anlass formuliere Jeremy Lawson, Chefökonom und Leiter des Research Institute von Aberdeen Standard Investments, die aus Sicht der Aberdeen Standard-Experten wichtigsten Schritte und erläutere seine Gedanken zu den politischen Erwartungen, den Ergebnissen des Aberdeen Standard Investments-Klimapolitik-Index und was dies für Investoren bedeute.Die aus Sicht der Aberdeen Standard-Experten wichtigsten Empfehlungen, um die Glaubwürdigkeit des Pariser Abkommens wiederherzustellen, seien die folgenden:- Die Länder würden ihre Emissionsminderungsziele erhöhen, sodass der Gesamtumfang der globalen Emissionen mit einer Begrenzung der Temperaturen auf unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau vereinbar sei.- Die Regierungen würden ihre Ziele durch verbindliche Gesetze untermauern. Dies müsse strengere Kohlenstoffpreise, eine gemeinsame Politik auf allen Regierungsebenen und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Bereich "Zero Carbon" beinhalten.