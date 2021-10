Die schlechte Stimmung konzentriere sich vor allem auf die Industrieproduktion und den Immobiliensektor. Erstere habe sich auf 3,1 Prozent im Jahresvergleich verlangsamt, die niedrigste Rate seit den Lockdowns im letzten Jahr. "Langsameres Wachstum ist jedoch kein Schrumpfen", betone Grüner. Den Umständen entsprechend habe die Industrieproduktion getan, was sie habe können - mit der Stromknappheit als vorübergehendem Gegenwind. Die chinesische Regierung habe bereits mit Gegenmaßnahmen wie der Aufstockung der Kohleproduktion reagiert.



"Grundsätzlich ist es keine gute Idee, zu viel in die Daten einzelner Monate hineinzulesen", so Grüner. Dies gelte auch für die Immobiliendaten des Monats September: Die Hausverkäufe seien im Monatsvergleich um 16,9 Prozent zurückgegangen. "Angesichts der Unsicherheit rund um Evergrande und andere Immobilienentwickler sollte dies allerdings keine Überraschung sein", meine Grüner. Zudem seien die Banken von den Aufsichtsbehörden angewiesen worden, die Kreditvergabe an Bauträger und Hauskäufer zu beschränken. Diese Beschränkungen würden sich aber bereits wieder lockern. Außerdem würden die Zahlen der ersten drei Quartale belegen, dass der grundlegende Trend auch hier einem positiven Vorzeichen folge - mit 17,8 Prozent mehr Hausverkäufen als in den ersten drei Quartalen 2020.



China bleibt im Wandel



Auch wenn das verarbeitende Gewerbe in China noch eine größere Bedeutung besitze als in den entwickelten Industrieländern, würden Dienstleistungen mittlerweile 53,1 Prozent des chinesischen BIPs ausmachen. "Der offizielle Index für den Output der Dienstleistungen stieg im September um 5,2 Prozent im Jahresvergleich an", so Grüner. "Der fortgeführte Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft befähigt China also durchaus, an der zukunftsorientierten Dynamik teilzuhaben und industrielle Schwächen zu relativieren."



Fazit



Chinas Wirtschaft sei nicht in perfekter Verfassung, was global betrachtet auch sehr verwunderlich wäre. "Alle Volkswirtschaften haben zu jeder Zeit Stärken und Schwächen", erläutere Grüner. "Chinas Schwächen bekommen derzeit die volle Aufmerksamkeit, und die stärkeren Komponenten helfen weiterhin dabei, dass China einen kräftigen Beitrag zum globalen BIP-Wachstum leistet. Ein gutes wirtschaftliches Umfeld für Aktien weltweit!" (21.10.2021/ac/a/m)







