Viel Klarheit werde man jedoch nicht erhalten, da sich die Analysten uneins seien, wie schlecht das Umfeld für die Unternehmen genau sei. Es werde schwierig sein, den Optimismus über die Richtung der Aktienmärkte aufrechtzuerhalten, bis die Experten mehr Klarheit über die Gewinnaussichten der Unternehmen sehen würden und bis die Analystenprognosen weniger weit auseinandergehen würden.



Wir sind skeptisch, dass in den kommenden Wochen eine umfassende Vereinbarung zwischen den globalen Ölproduzenten zu einer deutlichen Drosselung der Produktion erreicht werden kann, so Benjamin Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets. Die beteiligten Akteure würden alle höhere Ölpreise brauchen, aber sie würden keine Marktanteile verlieren wollen, und die Beziehungen zwischen den Hauptakteuren würden angespannt bleiben. Wenn Saudi-Arabien und Russland nicht sehen würden, dass andere Länder, d.h. die USA, ihren Beitrag zu den Fördermengenkürzungen leisten würden, würden sie die jüngsten Angebotserhöhungen wahrscheinlich nicht rückgängig machen.



Präsident Trump wolle nicht, dass die USA erhebliche Produktionskürzungen vornehmen würden, da dies nicht mit seinem Narrativ "Make America Great Again" (MAGA) oder seinen jüngsten Äußerungen zum Schutz der US-Ölindustrie und der Ölarbeitsplätze in Einklang stünde. Auch politisch und auf mikroökonomischer Ebene funktioniere es nicht für Trump, da von den zehn führenden ölproduzierenden Bundesstaaten alle bis auf Kalifornien potenzielle Unterstützer für Trump bei der Wahl im November seien.



Allerdings seien in diesem Jahr schon merkwürdigere Dinge passiert, und sollte eine Einigung erzielt werden, würden die Experten immer noch nicht erwarten, dass sie den Ölpreisen wesentlich helfe. Eine 10%-15%ige Kürzung der weltweiten Ölproduktion sei groß und beispiellos, aber der Bedarf an Öl sei noch schlagartiger gefallen: Nach Schätzungen der Experten sei die tägliche Nachfrage um mehr als 20 Millionen Barrel eingebrochen. Ein Angebotsüberhang in Rekordhöhe werde bestehen bleiben, was bedeute, dass sich die Lagerbestände weiter aufstocken würden. (06.04.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Zwar dürfte die Rezession nur von kurzer Dauer sein, doch Grund zur Freude gibt es aktuell weder an den Aktien- noch an den Ölmärkten, sagen heute Marija Veitmane, Multi Asset Class Research Senior Strategist und Ben Jones, Multi-Asset Class Strategist bei State Street Global Markets.Wir glauben, dass diese Rezession nur von kurzer Dauer sein wird, aber es ist noch unklar, wie schnell und in welcher Form (V, U oder L) die Erholung kommen wird, so Marija Veitmane, Senior Strategist Multi-Assets bei State Street Global Markets. In der Vergangenheit sei die Berichtssaison der Unternehmen ein guter Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft allgemein und für die Richtung, die die Unternehmen einschlagen würden, insbesondere gewesen. Diesmal seien die Analysten damit beschäftigt, ihre Gewinnschätzungen für dieses und das nächste Jahr nach unten zu korrigieren.