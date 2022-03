Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmen in Thailand - einschließlich Kryptobörsen - dürfen künftig keine Zahlungsdienste mit Kryptowährungen mehr anbieten, so die Experten von "FONDS professionell".Während die Beschränkungen für die Verwendung digitaler Währungen für Transaktionen ab dem 1. April in Kraft treten würden, hätten Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens bis Ende April Zeit, die neuen Regeln einzuhalten. Laut der Behörde stünden die Beschränkungen von Kryptowährungen wie Bitcoin für kommerzielle Transaktionen im Einklang mit den Vorschriften in Europa, Großbritannien, Südkorea und Malaysia.Der Grund für Thailands hartes Durchgreifen bei digitalen Vermögenswerten: Angesichts des wirtschaftlichen Abschwung des Landes würden vor allem junge Investoren auf der Suche nach besseren Renditen ihren Kryptohandel forcieren. Die thailändische Zentralbank habe am Mittwoch vorgeschlagen, die Investitionen von Geschäftsbanken in digitale Vermögenswerte auf drei Prozent ihres Kapitals zu begrenzen - und habe ihnen davon abgeraten, solche Investitionen direkt zu tätigen. Die Obergrenze werde dazu beitragen, das Vertrauen der Einleger in die Kreditgeber und das Finanzsystem zu schützen, habe Roong Mallikamas, stellvertretender Gouverneur der Bank of Thailand, gesagt. (25.03.2022/ac/a/m)