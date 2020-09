München (www.aktiencheck.de) - Immobilienaktien sind zu Beginn der Coronakrise in den Keller gegangen, haben sich inzwischen auf breiter Front allerdings wieder erholt, so Marc Decker, Head of Asset Management, Merck Finck Privatbankiers.Das Geschäftsmodell börsennotierter Wohnimmobilien AGs sei also nichttangiert. Im Gegenteil: Die Projektpipeline bei vielen Unternehmen sei gut gefüllt. Anstelle der klassischen Nachverdichtung werde inzwischen sogar vermehrt Bauland gekauft. Hinzu komme, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt aufgrund langjährig festgeschriebener Zinsen, hohen Laufzeiten und hohen Eigenkapitalanforderungen eine hohe Stabilität aufweise. Konjunkturelle Krisen könnten so besser abgefedert werden. Zwar würden die Immobilienmärkte in der Regel mit einer gewissen Zeitverzögerung auf wirtschaftliche Schocks reagieren. Dass dies die Lage am Wohnimmobilienmarkt allerdings fundamental ändern könnte, erscheine zum gegenwärtigen Zeitpunkt höchst unwahrscheinlich.Es biete sich also jetzt die Gelegenheit, zu günstigen Konditionen einzusteigen. Besonders interessant: Auf lange Sicht hätten Immobilienaktien ein Rendite-Risiko-Profil das mit dem der zugrundeliegenden Immobilien vergleichbar sei - doch der Einstieg sei im Augenblick auf der Aktienseite günstig zu haben. (24.09.2020/ac/a/m)