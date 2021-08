Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

15,14 EUR +1,47% (11.08.2021, 09:26)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

15,04 EUR +0,94% (11.08.2021, 10:11)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Deutschland Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien-Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (11.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom sei in Q1 2021/22 zurück in die schwarzen Zahlen gekehrt und habe trotz weiterhin rückläufiger Umsätze ein deutlich positives Betriebsergebnis (EBIT) berichtet. Die Ergebnisse der Gruppe hätten über den Analysten-Schätzungen und den Konsenserwartungen gelegen und auch einen positiven Nettogewinn ausgewiesen. Die Umsatzerlöse im Mautgeschäft seien nach wie vor von einer negativen Dynamik geprägt, während das Verkehrsmanagement einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet habe.Die regionale Entwicklung sei uneinheitlich gewesen: Während die Umsätze in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika um 7% gestiegen seien, hätten Amerika und das kleine Asien-Pazifik-Segment immer noch Rückgänge von mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Das Unternehmen habe im ersten Quartal keine Restrukturierungsrückstellungen gebildet, was einen Teil der Gewinnsteigerung erkläre, da die Analysten einen vorsichtigeren Ansatz gewählt hätten. Gleichzeitig würden sie die Auswirkungen der vergangenen Restrukturierungsmaßnahmen und die erhöhte Kostenkontrolle unterstreichen, insbesondere im Mautgeschäft und in den Überseeaktivitäten.Das Management habe die Prognose unverändert bei einem positiven EBIT gehalten, wobei die Formulierung etwas enthusiastischer ausgefallen sei. Gleichzeitig habe Kapsch TrafficCom darauf hingewiesen, dass es immer noch Verzögerungen bei Ausschreibungen geben würde, welche zu Unsicherheiten in den nächsten Quartalen führen könnten. Insgesamt seien die Analysten von den Ergebnissen positiv überrascht und würden die Anzeichen für eine Stabilisierung oder sogar einen Turnaround begrüßen.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Kapsch TrafficCom lautete "halten", so Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.