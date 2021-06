Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (16.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) unter die Lupe.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 sei letztendlich so schwierig geblieben, wie es die vorläufigen Zahlen aus dem April hätten erwarten lassen. Die Umsätze seien im Vorjahresvergleich um 31% auf EUR 505 Mio. gesunken, da sowohl Großaufträge weggefallen seien, das Neugeschäft eingebrochen sei und die Komponentenumsätze aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens in der Pandemie rückläufig gewesen seien. Dazu gekommen seien EUR 132 Mio. an negativen Einmaleffekten, seien es Abschreibungen, Projektmargenberichtigungen oder Restrukturierungsaufwendungen. Insgesamt sei ein Verlust von EUR 103 Mio. geblieben sei.Gleichzeitig würden diese Einmaleffekte aber auch ein Ausputzen von Altlasten darstellen, sodass sich Kapsch TrafficCom wieder der Zukunft widmen könne, die kurzfristig auch ein insgesamt niedrigeres Umsatzniveau bedeuten würden als in den letzten Jahren. Mit dem Abklingen der Pandemie sehe die Geschäftsführung für das laufende Geschäftsjahr doch ein "ordentliches" Umsatzwachstum und eine operative Marge im niedrigen einstelligen Bereich, aber immerhin im positiven Bereich. Damit habe Kapsch TrafficCom sogar rudimentär die Analystenerwartungen getroffen und auch der Markt sollte nicht enttäuscht sein. Die Liquiditätssituation sei derzeit ausreichend und das geplante autorisierte Kapital solle nur im Notfall herhalten.Das laufende Geschäftsjahr 2021/22 solle ein Übergangsjahr zur Strukturbereinigung und dem Neustart des Unternehmens sein, schließlich habe man mit der Strategie 2027 Großes vor, um an der Digitalisierung des Verkehrs zu partizipieren. Die Analysten würden gespannt bleiben.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Kapsch TrafficCom lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.