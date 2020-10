Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (23.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) in einer aktuellen Aktienanalyse "under review".Kapsch TrafficCom habe heute, 23.10., eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Aufgrund von Wertberichtigungen bei den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten schreibe das Unternehmen 21 Mio. Euro ab, worauf die Analysten in ihren letzten Updates hingewiesen hätten. Zusätzlich müssten in H1-2020/21 Projektmargen bei Projekten in Nordamerika angepasst und Drohverlustrückstellungen gebildet werden. Insgesamt habe dies einen Einfluss von 32 Mio. Euro auf das EBIT.Hinzu kämen FX-Effekte in Höhe von 6 Mio. Euro, wobei die Analysten hier davon ausgehen würden, dass ein Großteil nicht zahlungswirksam sei.Die vorläufigen Zahlen für H1-2020/21 seien ein Umsatz von 258 Mio. Euro bei einem EBIT von -58 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2020/21 erwarte das Management einen Umsatzrückgang von 25% YoY bei einem negativen, zweistelligen EBIT.Die Aktie habe nach der Meldung 4,3% verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen