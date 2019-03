(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

29,50 EUR -2,80% (29.03.2019, 09:31)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

29,55 EUR -1,50% (29.03.2019, 09:32)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) ist ein Anbieter von Intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.



Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse. Die aktuell mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rund 693,3 Mio. EUR. (29.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) mit einer Kaufempfehlung auf.Kapsch TrafficCom sei eines von wenigen börsennotierten Unternehmen, die sowohl im Maut- (ETC) als auch im Intelligent Transportation Systems (ITS)-Markt operieren würden. Das große Portfolio an Referenzprojekten und die langjährige Erfahrung beim Aufbau komplexer Systeme würden Kapsch TrafficCom den Zugang zu neuen Projekten weltweit ermöglichen. Zuletzt habe Kapsch TrafficCom erfolgreich in Deutschland für das größte PKW-Mautprojekt bieten können (zusammen mit CTS EVENTIM) und betreue seit mehreren Jahren die meisten länderweiten Mautprojekte in Europa. Trotz der nun erhöhten Visibilität werde Kapsch TrafficCom mit einem nach Meinung des Analysten zu hohen Abschlag auf die Multiples gehandelt.Der Analyst sehe Kapsch TrafficCom als führenden Anbieter von ETC- und IMS-Technologie und somit in der Lage, vom steigenden Investitionstrend (CAGR von 12% p.a.) in ITS Systeme zu profitieren. Mautsysteme würden für die Regierungen immer attraktiver als zusätzliche Möglichkeit, ihren wachsenden Infrastrukturbedarf zu finanzieren, während ITS benötigt werde, um Stau- und Kapazitätsprobleme zu lösen und Mobilität für den Endkunden angenehmer zu gestalten.Das operative Geschäft habe sich in den vergangenen 9M gut entwickelt, weshalb der Vorstand die Umsatz-Guidance für das Gesamtjahr 2018/19 auf über 693 Mio. EUR erhöht habe. Der Analyst gehe davon aus, dass der Konzern einen Gesamtumsatz von 727 Mio. EUR mit einem EBIT von 53,8 Mio. EUR erzielen werde. Für die Folgejahre sehe er einen leicht rückläufigen Umsatz, erwarte aber für die EBIT-Marge eine kontinuierliche Verbesserung zu 10%.Aktuelle Risiken in der Equity Story: 1) Projektverzögerungen und -risiken bei Großprojekten, und 2) kurzfristig gegenläufige Währungsentwicklung, welche das EBIT belasten könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: