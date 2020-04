Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser verkürzten Karwoche sind weiterhin alle Blicke auf die Kurven zu den Infiziertenzahlen gerichtet, die zumindest in Italien, aber auch in Deutschland, langsam den Anschein erwecken, etwas langsamer anzusteigen, so die Analysten der NORD LB.



Die Entwicklung erweise sich als zäh, aber im Grunde verhalte es sich wie in China alles knapp 30 bis 40 Tage später. Ein Aufatmen sei noch nicht angesagt, aber es sei erkennbar, dass die drastischen Maßnahmen notwendig gewesen seien und - aufgrund der Inkubationszeit zeitversetzt - nun zu wirken beginnen würden. Dies schienen die (asiatischen) Aktienmärkte zu Wochenbeginn auch anzuzeigen. Die strikten Kontaktregeln müssten aber weiterhin gelten, um die Infiziertenzahlen nicht wieder ansteigen zu lassen und das Gesundheitssystem dann nicht zu überlasten. Jeder erneute Anstieg in den Zahlen könnte extrem demoralisierend für die Bevölkerung sein!



Ansonsten stehe den Kapitalmarktteilnehmern eine recht datenarme Woche bevor. Nach den Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und zu den ISM-Umfragen in der vergangenen Woche würden in den kommenden Tagen Preisdaten aus den USA von gewissem Interesse sein - da sie immerhin bereits aus dem März stammen würden. Ebenfalls sollten auch nochmals die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beobachtet werden, die zuletzt extrem stark angestiegen seien. Erneut 5 Millionen Anträge müssten wohl diesmal befürchtet werden, was dann knapp 15 Millionen (10% der Gesamtbeschäftigten) in drei Wochen ergeben würde. Zeitnah wichtige Einschätzungen zum Konsumverhalten in den USA könnte das ebenfalls wöchentlich ermittelte Verbrauchervertrauen, erhoben von Bloomberg, liefern. Ansonsten dürften dieanderenVeröffentlichungen für den Berichtsmonat Februar kaum von Marktrelevanz sein. (06.04.2020/ac/a/m)



