Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach Rekordständen bei vielen Aktienindices zum Jahresende und einem explodierenden Bitcoin-Kurs folgte zum Jahresanfang eine Konsolidierung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Im gleichen Zeitraum habe in den USA sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor die Zuversicht der Unternehmen nur leicht abgenommen, obwohl die Corona-Fallzahlen seit Wochen deutlich steigen würden. Die Erholung des US-Arbeitsmarktes dürfte trotzdem ins Stocken geraten sein. Entsprechend sei mit einer leicht höheren Anzahl an Neuanträgen auf Arbeitslosenunterstützung sowie einer kaum veränderten Arbeitslosenquote zu rechnen. Den bisher fehlenden positiven Impuls für weitere Aktienkurssteigerungen könnte in dieser Woche die politische Entwicklung bringen.Sollten bei der Stichwahl um zwei noch ausstehende Senatorenposten im US-Bundesstaat Georgia die demokratischen Kandidaten gewinnen, würde sich zwei Monate nach der US-Präsidentschaftswahl noch einmal eine entscheidende Stimmenverschiebung ergeben. In diesem Fall entfielen im US-Senat jeweils 50 Sitze auf Demokraten und Republikaner. Im Falle einer Stimmengleichheit würde dann die Stimme der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris entscheidend sein und könnte dem neuen US-Präsidenten Biden einen größeren Spielraum bei der Umsetzung seiner politischen Vorhaben ermöglichen. In diesem Fall könnte relativ schnell ein noch größeres Konjunkturpaket beschlossen werden, was den Aktienmarktnotierungen weiteren Auftrieb geben könnte. Der US-Dollar hingegen dürfte gegenüber dem Euro aufgrund der dann noch stärker steigenden US-Staatsverschuldung zunächst weiter nachgeben. (05.01.2021/ac/a/m)