Hamburg (www.aktiencheck.de) - Über die letzten vier Wochen schnitten sichere Anlagen wie Gold und Anleihen besser als Risikoanlagen ab, insbesondere Schwellenländer-Aktien gaben nach, so die Analysten der Privatbank Berenberg. EURO STOXX 50 , Sentiment-Umfragen mit einem hohen Anteil an Bären sowie eine verhaltene Aktienpositionierung von spekulativen Investoren würden dies belegen. Diese Skepsis der Marktteilnehmer sei per se nichts Schlechtes, bedeute sie doch, dass kein Übermut der Anleger vorherrsche. Im Gegenteil: Sollte diese gesunde Vorsicht auf positive Unternehmensnachrichten treffen, dürfte dies die Aktienmärkte tendenziell beflügeln. Die geschätzten Gewinne der Unternehmen würden mehr als ordentlich aussehen. Und langfristig sollte für die Aktienkurse die Entwicklung der Gewinne entscheidend sein.Nachdem zuletzt die Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit das dominierende Thema an den Kapitalmärkten gewesen sei, dürfte sich der Fokus der Anleger auf die Q1-Unternehmensberichtssaison verschieben, die in den USA bereits angelaufen sei. Die Erwartungshaltung sei hoch: Für den S&P 500 würden Analysten mit zusätzlicher Unterstützung der Steuerreform einen Anstieg der Unternehmensgewinne von 18,5% gegenüber dem Vorjahr erwarten, während für den STOXX Europe 600 aufgrund des festeren Euro nur ein Gewinnzuwachs von knapp 4% prognostiziert werde.Auch einige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten würden in den nächsten beiden Wochen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Für die USA werde am 11.04. die US-Inflationsrate für März bekannt gegeben (+2,4% erwartet, Bloomberg Konsens) und am 13.04. werde die US-Verbraucherstimmung veröffentlicht. In der Eurozone werde diese Woche eine Reihe von Zahlen zur Industrieproduktion und Inflationsentwicklung erwartet. Am 20. April würden die G20-Finanzminister in Washington tagen. (Ausgabe vom 09.04.2018) (10.04.2018/ac/a/m)