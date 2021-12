Die Auswirkungen von Blockchain auf die Ölindustrie

Blockchain kann auch für die Aufzeichnung von Zertifikaten oder Genehmigungen verwendet werden, die für den Betrieb sicherheitskritischer Anlagen erforderlich sind. Die Blockchain-Netzwerke von Unternehmen können Zertifizierungen von Auftragnehmern oder Mitarbeitern, z. B. in Bezug auf Schweißen, Erste Hilfe oder Schulungen, effektiv speichern und aufzeichnen. Die Speicherung solcher Informationen ermöglicht eine einfache und schnelle Überprüfung von SOPs und Zertifikaten, was zu einem größeren Vertrauen der Stakeholder führt.



Darüber hinaus könnte die Blockchain auch eine Rolle bei der Bewältigung von Aspekten wie der Sicherheit im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung und teuren Anstellungsprozessen spielen.



4) Verbesserte Verwaltung von Grundbüchern:



Da es bei Grundstücksverkäufen um viel Geld geht, ist es für Mineralölunternehmen unerlässlich, umfassende Aufzeichnungen über diese Transaktionen zu führen. Die herkömmlichen Methoden für diese Aufzeichnungen sind sehr zeitintensiv, aufwendig und fehleranfällig. Außerdem besteht eine hohe Anfälligkeit für unterschiedlichste illegale Aktivitäten wie Fälschung oder Diebstahl sind.



In dieser Hinsicht kann sich die Blockchain als wirksamer Ersatz erweisen, da sie es den Erdölunternehmen ermöglicht, diese Aufzeichnungen auf effiziente und sichere Weise zu führen und zu pflegen. In Ländern wie Ghana und Georgien, in denen Grundstücksstreitigkeiten häufig und störend sind, werden die Möglichkeiten der Blockchain für die Verwaltung von Aufzeichnungen derzeit geprüft und erforscht.



5) Verbesserte Compliance:



Die weltweite Ölindustrie ist stark reguliert und unterliegt zahlreichen Protokollen, die von der Besteuerung bis zum Umweltschutz reichen.

Da die Blockchain-Technologie einen einfachen Echtzeit-Zugriff auf gespeicherte Informationen ermöglicht, werden die Behörden in der Lage sein, Transparenz der gesamten Branche zu verbessern.



6) Öl durch Kryptowährungen gedeckt:



Die Blockchain kann durch den Einsatz von Kryptowährungen bei der Ölförderung unterstützen.Hierduch kann das Interesse der breiten Öffentlichkeit geweckt werden. Darüber hinaus können die Nutzer von Kryptowährungen den inneren Wert der digitalen Währungen nutzen, ohne sich an Banken wenden zu müssen.



Ein solcher Ansatz könnte eine hervorragende Gelegenheit für die Tokenisierung des Ölsektors darstellen und eine größere Auswahl für Investoren schaffen. Diese größere Auswahl wird sich sowohl für die Öl- als auch für die Kryptoindustrie als vorteilhaft erweisen.



Fazit:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blockchain und Kryptowährungen das Potenzial haben, die Ölindustrie in vielfältiger Weise zu verbessern und zu unterstützen. Um mehr über die Beziehung zwischen Krypto und Öl zu erfahren, besuchen Sie bitte profit app. (09.12.2021/ac/a/m)









