Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im April legte der kanadische Arbeitsmarkt einen Traumstart in den Frühling hin, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei die Beschäftigung um 106.500 Stellen angestiegen und habe damit die Markterwartungen (+10.000) um mehr als das zehnfache übertroffen. Dies habe gleichzeitig einen neuen Allzeitrekord beim Stellenaufbau in einem Berichtsmonat markiert. Auch die Arbeitslosenquote sei - trotz steigender Partizipationsrate (65,9%; März: 65,7%) - erstmals seit Jahresbeginn wieder um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7% gesunken und habe damit die sehr robuste Verfassung des Arbeitsmarktes in Kanada unterstrichen.



Am Devisenmarkt hätten sich die starken Arbeitsmarktdaten jedoch kaum widergespiegelt. Nach kurzzeitigen Verlusten unmittelbar nach der Veröffentlichung habe sich der Euro zum "Loonie" auf Notierungen von rund 1,51 CAD (Kanadischer Dollar) erholt. (13.05.2019/ac/a/m)





