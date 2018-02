Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Leitzinserhöhung in Sicht, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar habe die EZB zu Beginn des Jahres ihre monatlichen Anleihekäufe auf 30 Milliarden Euro halbiert - und somit eine sehr leise Trendwende in der Geldpolitik eingeläutet. Weitere Schritte der europäischen Währungshüter seien nun aber zunächst nicht zu erwarten. Der Wachstumsmotor in der Eurozone laufe zwar rund, die Inflation habe sich zuletzt aber wieder weiter von der angestrebten 2-Prozent-Marke entfernt. Vorläufigen Zahlen zufolge habe die Teuerungsrate im Januar von 1,4 auf 1,3 Prozent nachgegeben.



Die kanadische Wirtschaft präsentiere sich ebenfalls äußerst robust. Das BIP habe im vergangenen Jahr um 3 Prozent zugelegt und die Arbeitslosenquote sei zuletzt mit 5,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit über 40 Jahren gepurzelt. Anders als im Euroraum ziehe zudem die Inflation an, auf zuletzt rund 2 Prozent. Folge: Seit dem Sommer 2017 habe die kanadische Notenbank bereits dreimal den Leitzins angehoben, das letzte Mal am 17. Januar auf nun 1,25 Prozent. Dennoch zeige der Kanada-Dollar Schwäche. Sorgen bereite nicht nur der heiß gelaufene Immobilienmarkt. Auch die Androhung der USA, das Freihandelsabkommen NAFTA zu kündigen, könnte die Wirtschaft Kanadas schwer belasten. Weitere Zinserhöhungen seitens der Kanadischen Notenbank seien daher erst einmal nicht zu erwarten. Und somit wohl auch kein aufwertender Kanada-Dollar. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





